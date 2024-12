La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade regresó a México después de un viaje médico a Los Ángeles, donde buscaba respuestas al grave problema de salud que la aqueja desde principios de 2023.

Así lo reportó el sitio web de Las Estrellas, el principal canal en México de la cadena Televisa, tras una entrevista con Raquel Rocha, la productora de su programa 'Montse & Joe'.

"El viaje a Los Ángeles fue por unos estudios médicos que ya tenía programados desde hace tiempo y viajó acompañada de sus hermanas. Incluso, estuvo compartiendo en sus redes sociales algunos momentos", dijo Rocha, al ser cuestionada sobre la salud de la presentadora.

En ese contexto, contó que, aunque ya estaba de vuelta en la Ciudad de México y se declaró lista para regresar al trabajo, le recomendaron reposo.

"Hablé con ella en estos días y quería venir hoy, pero las indicaciones de los doctores fueron que mejor descansara y por eso no nos acompañó", indicó al explicar su ausencia en el estudio. "La salud siempre es lo primero y todos esperamos que se recupere pronto porque la extrañamos en el foro", explicó, en referencia al episodio de fin de año de 'Montse & Joe', que se grabó el martes 17 de diciembre.

¿Cómo está Yolanda Andrade?

La también actriz no ha sido vista públicamente desde que compartió un video desde Los Ángeles, donde se atendió en el prestigioso hospital Cedars-Sinai, considerado el séptimo mejor de Estados Unidos en neurología y uno de los mejores del mundo.

Desde que tuvo un severo episodio gastroenterológico a principios de 2023, que pareció agravar los efectos de un aneurisma cerebral que le descubrieron en 2019, la salud de Yolanda ha sido una montaña rusa de diferentes crisis, principalmente neurológicas.

El músico Julio Preciado, uno de sus amigos cercanos, confirmó la falta de un diagnóstico certero, lo que ha complicado el tratamiento.

En una entrevista con el programa 'El Minuto Que Cambió Mi Destino', Preciado sorprendió revelando que Yolanda debía recibir terapia intravenosa para poder seguir trabajando.

"La verdad, no sabe ni lo que tiene. Ella es una guerrera, es muy desesperante no saber lo que tiene. Me dijo que fue hasta con brujos porque no puede dejar nada de lado: 'Quiero estar al cien, no quiero salir en pantalla y que me pongan suero y que me lo quiten cuando vamos a corte'", reveló el exmiembro de Banda El Recodo.

A pesar de la incertidumbre, Rocha y el entorno de Yolanda Andrade siguen muy optimistas.

"Esperamos su pronta recuperación para que este 2025 ya esté de vuelta con nosotros porque vienen cosas muy buenas para el programa", concluyó la productora.