Un tierno romance centrado en dos personas con síndrome de Down obtuvo el máximo galardón en el festival de cine más grande de Filipinas , lo que marca un momento decisivo para la narración inclusiva en el cine del país.

La película, I'mPerfect, ganó el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Metro Manila 2025 (MMFF), un evento anual que domina la taquilla filipina cada Navidad y sirve como la plataforma de premios más influyente de la industria.

La victoria se considera histórica. La película no solo se centra en una historia de amor que involucra a personas neurodivergentes, sino que también cuenta con un elenco encabezado por actores con síndrome de Down, una rareza en el cine convencional a nivel mundial.

Una historia de amor rara vez vista en la pantalla

SoyPerfecta cuenta la historia de dos adultos con síndrome de Down que exploran el romance, la independencia y la autoestima en una sociedad que a menudo los subestima. En lugar de presentar a sus personajes como estereotipos inspiradores, la película los presenta como individuos plenamente realizados, capaces de experimentar el deseo, el conflicto y una profunda conexión emocional.

Los jueces elogiaron la película por su honestidad y calidez, otorgándole no sólo el premio a Mejor Película sino también un recién creado Premio del Jurado al Mejor Reparto, en reconocimiento a la fuerza colectiva del elenco.

La actriz principal, Krystel Go, también fue nombrada Mejor Actriz, superando a varias de las estrellas más consolidadas de Filipinas en lo que la crítica describió como una de las categorías más competitivas de la noche. Go es la primera y única actriz filipina con síndrome de Down en ganar el premio.

Un momento histórico para el cine filipino

La ceremonia de entrega de premios se celebró el 27 de diciembre en el Hotel Dusit Thani de Manila, cerrando una temporada de festivales en la que compitieron por la atención una amplia gama de géneros, desde thrillers policiales hasta comedias románticas y películas de terror.

Si bien las películas de gran presupuesto dominaron los premios técnicos, fue I'mPerfect el que obtuvo el máximo honor del festival, lo que señala un cambio en lo que la industria está dispuesta a celebrar.

Los comentaristas de cine señalaron que la victoria refleja la creciente apertura del cine filipino a historias que desafían las normas sociales, particularmente en torno a la discapacidad, el amor y la representación.

Compitiendo contra grandes éxitos comerciales

A pesar de su temática íntima, I'mPerfect triunfó sobre otros libros mucho más convencionales que agradaban al público.

El drama policial Manila's Finest obtuvo la mayor cantidad de premios en general, especialmente en categorías técnicas como fotografía, sonido y diseño de producción. La comedia romántica Unmarry quedó segunda en la categoría de Mejor Película y ganó el premio a Mejor Director.

Sin embargo, ninguna de las películas logró desbancar a I'mPerfect del primer puesto, lo que subraya la opinión de los jueces de que su impacto emocional y su importancia cultural superaron la escala o el espectáculo.

Por qué es importante ganar la MMFF

El Festival de Cine de Metro Manila es único en el cine mundial. Durante la época navideña, las películas filipinas dominan las salas de cine de todo el país, lo que otorga a las películas del MMFF una gran visibilidad y, a menudo, determina los mayores éxitos locales del año.

Ganar el premio a la Mejor Película en el festival se considera el mayor reconocimiento de la industria y tiene implicaciones a largo plazo para el legado cultural de una película.

Para I'mPerfect , el premio ha elevado una pequeña e íntima historia de amor a una conversación nacional sobre inclusión, dignidad y quién puede ser visto como digno de un romance en la pantalla.

Cambiando la narrativa en torno a la discapacidad

Los defensores han acogido con satisfacción el éxito de la película, afirmando que desafía suposiciones profundamente arraigadas sobre las personas con síndrome de Down, particularmente en torno a las relaciones y la autonomía.

Al colocar el amor, no las limitaciones, en el centro de su historia, I'mPerfect ha logrado algo poco común: ha conmovido al público sin pedir lástima y ha ganado el premio cinematográfico más importante del país sin hacer concesiones.

Como uno de los ganadores más comentados en la historia reciente del MMFF, el triunfo de la película sugiere que el cine filipino puede estar entrando en una era más inclusiva y emocionalmente valiente, una en la que las historias que durante mucho tiempo se mantuvieron al margen finalmente pueden tomar protagonismo.