Los turistas estadounidenses afectados por el brote de hantavirus a bordo del MV Hondius comenzaron a regresar a Estados Unidos el 11 de mayo, justo cuando los fanáticos de Los Simpson revivieron las afirmaciones de que la popular serie había predicho la crisis hace más de una década. En el centro de las últimas especulaciones se encuentra un episodio de 2012 en el que un ficticio "virus Pandora" se propaga en un crucero al que se le ordena permanecer en alta mar.

Las autoridades sanitarias afirman que este incidente real no es ninguna broma. Al menos tres personas que viajaban a bordo del MV Hondius han fallecido, mientras que seis pasajeros con infecciones confirmadas o sospechosas de hantavirus se encuentran en cuarentena, según la Organización Mundial de la Salud . El buque, que permaneció anclado en las Islas Canarias antes de la repatriación gradual de los pasajeros, se ha convertido en el centro de una seria respuesta sanitaria internacional.

Cómo el episodio "Virus Pandora" de Los Simpson cobró nueva vida

El episodio que ahora vuelve a estar en el candelero es el decimonoveno de la temporada 23 , emitido por primera vez en 2012. En él, la familia Simpson emprende unas vacaciones en crucero largamente esperadas, y Homer y Marge disfrutan brevemente de un descanso sin preocupaciones de la crianza de Bart, Lisa y Maggie.

El ambiente cambia drásticamente. Suenan las alarmas, la música se detiene y un sombrío mensaje de emergencia aparece en una pantalla gigante. Entre interferencias, el general William Sullivan advierte que un letal "virus Pandora" se está propagando rápidamente y ordena a todos los barcos que permanezcan en alta mar antes de que la transmisión se interrumpa abruptamente.

🛳 The Simpsons are once again looking suspiciously close to reality



Amid the hantavirus outbreak on the MV Hondius cruise ship, users online recalled the 2012 episode A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again.



In the episode, Bart spreads fake news about a deadly virus on… pic.twitter.com/dpBfbVVRGe — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Sullivan levanta el puño y declara: "La humanidad debe resistir". Un pasajero grita "¡Virus!" y el pánico se apodera del barco mientras la multitud corre en todas direcciones. Homer y Marge se abrazan mientras el caos se desata a su alrededor.

En el episodio, la emergencia resulta ser un elaborado engaño orquestado por Bart para prolongar las vacaciones familiares. En realidad, nadie está enfermo. Este giro argumental es lo que hace tan impactante la comparación con los sucesos reales de este mes, ya que el brote vinculado al MV Hondius ha tenido graves consecuencias.

Aun así, capturas de pantalla y fragmentos del episodio se han difundido ampliamente en internet, ya que los fans afirmaron que Los Simpson lo habían vuelto a hacer. Muchos señalaron la orden ficticia de que los barcos permanecieran en alta mar y la compararon con el hecho de que el MV Hondius permaneciera en alta mar mientras las autoridades decidían cómo gestionar un posible brote. Una vez más, la serie se ha visto envuelta en el debate habitual sobre si sus guionistas predijeron el futuro de alguna manera.

De Trump al hantavirus: El mito de las predicciones de Los Simpson

La idea de que Los Simpson pueden predecir eventos reales no surgió con el hantavirus. Desde hace tiempo se le atribuye a la serie el haber predicho el ascenso de Donald Trump a la presidencia , tras un episodio del año 2000 en el que Lisa Simpson se refiere al "Presidente Trump" . Un episodio de 1995 también mostró dispositivos similares a relojes inteligentes y videollamadas años antes de que ambos se popularizaran.

26 years ago today, The Simpsons predicted the future presidency of Donald Trump. #TheSimpsons episode “Bart to the Future” first aired March 19, 2000. pic.twitter.com/9HHjVN3B1L — On This Day in Simpsons History 🇺🇦 (@dailysimpsons) March 20, 2026

Más recientemente, los fans señalaron otro tipo de parecido cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lució un atuendo que, según algunos espectadores, era sorprendentemente similar a uno que había usado Marge Simpson. En internet, esto también se sumó a la creciente lista de supuestas predicciones sobre Los Simpson.

No es difícil entender por qué se le ha dado ese nombre. Tras más de 30 años en antena, cientos de tramas e innumerables gags visuales, el programa ha abordado prácticamente todos los temas imaginables. Algunos de esos momentos siempre estuvieron relacionados con acontecimientos posteriores en política, tecnología o cultura popular.

Sin embargo, la coincidencia entre un crucero afectado por un virus en la vida real y otro en la serie ha revitalizado la teoría. Para los fans, el parecido era demasiado evidente como para ignorarlo. Para los demás, parecía más bien otro ejemplo de coincidencia amplificada por las redes sociales.

La crisis del hantavirus en el mundo real pone la fantasía en perspectiva.

Más allá de los memes, el brote vinculado al MV Hondius está siendo tratado con seriedad por las autoridades sanitarias a ambos lados del Atlántico. La portavoz de la OMS, Sarah Tyler, declaró que las pruebas de laboratorio realizadas a los pasajeros estadounidenses que inicialmente dieron positivo resultaron inconclusas. Aun así, la organización confirmó que los pasajeros con infecciones confirmadas o sospechosas de hantavirus permanecen en cuarentena.

MV Hondius has now left the shores of Tenerife. All passengers have safely disembarked and are either on their way or have arrived home. #Spain executed this complex operation in style and I’m not surprised -- I witnessed outstanding leadership, professionalism and expertise.… pic.twitter.com/uFdjHHRb12 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 11, 2026

Los pasajeros comenzaron a regresar a casa el 10 de mayo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el buque fondeara frente a las Islas Canarias. En Tenerife, los viajeros fueron escoltados desde el barco hasta la costa por personal con trajes protectores integrales y máscaras de respiración, creando escenas que, según algunos usuarios de internet, parecían sacadas de Los Simpson.

En Estados Unidos, funcionarios de la Unidad Nacional de Cuarentena de Nebraska Medicine y del Centro Médico de la Universidad de Nebraska dijeron estar preparados para brindar apoyo a 18 pasajeros estadounidenses durante un período de monitoreo de 42 días, que describieron como el período de observación recomendado.

La OMS también ha intentado calmar los temores de una crisis más generalizada. Su director general ha recalcado que el hantavirus supone un "riesgo bajo" para la población y ha insistido en que "no se trata de otro COVID-19". Esta comparación refleja la evidente preocupación de que cualquier brote vírico en un crucero pueda evocar rápidamente recuerdos de la pandemia, sobre todo una vez que las redes sociales y la cultura popular se involucren.

Por ahora, las autoridades no han dado indicios de que el caso del MV Hondius sea algo más que un brote contenido que afecta a un grupo específico de viajeros. En cuanto a Los Simpson, las afirmaciones de que predijeron la crisis siguen siendo interpretaciones de los fans, más que pruebas de algo más que una sorprendente coincidencia.