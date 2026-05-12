La Casa Blanca ha desatado una fuerte polémica viral tras arremeter contra los periodistas por compartir imágenes que supuestamente muestran al presidente Donald Trump dormitando durante un evento en el Despacho Oval.

El brazo oficial de la administración en las redes sociales, Rapid Response 47 , provocó una ola de burlas el 11 de mayo de 2026 tras insultar a un periodista que publicó imágenes del presidente de 79 años con los ojos cerrados.

Los funcionarios insistieron en que el presidente simplemente estaba "parpadeando" durante la rueda de prensa sobre salud materna, a pesar de que un vídeo ampliamente difundido parecía mostrar los ojos de Trump cerrados durante aproximadamente 17 segundos.

La agresiva reacción ha resultado contraproducente, y ahora los críticos y opositores políticos utilizan las fotos de Trump durmiendo como prueba del mismo cansancio que él mismo usó en su día para burlarse de sus predecesores.

La polémica estalló después de que Reuters publicara una serie de imágenes fijas del evento matutino. Si bien la agencia de noticias no afirmó explícitamente que el presidente estuviera dormido, los usuarios de las redes sociales no tardaron en percatarse de su postura encorvada y sus párpados cerrados.

La decisión de la Casa Blanca de atacar personalmente a los periodistas en lugar de ignorar las especulaciones ha garantizado que la defensa del "parpadeo" siga siendo el tema político dominante en Washington.

Does this look like blinking to you morons? https://t.co/DmcS04QMS8 — Harry Sisson (@harryjsisson) May 11, 2026

La respuesta de la Casa Blanca de "Estaba parpadeando" provoca una fuerte reacción.

Según se informa, la publicación de Reuters no acusaba a Trump de estar dormido. Sin embargo, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca respondió de todos modos, escribiendo: "Estaba parpadeando, imbécil".

Esa enérgica respuesta desvió inmediatamente la atención del propio acontecimiento político hacia la forma en que la administración manejó las críticas.

Poco después, comenzaron a circular fragmentos del evento en X, TikTok y otras plataformas sociales. Un video que se compartió ampliamente parecía mostrar a Trump con los ojos cerrados durante aproximadamente 17 segundos, mientras sus asesores, que estaban cerca, seguían hablando.

La respuesta de la Casa Blanca de que "estaba parpadeando" se convirtió rápidamente en un tema de tendencia, y los críticos se burlaron de la explicación y convirtieron la frase en un meme.

i can't believe this is really what they're going with lmao pic.twitter.com/sfQwEpkQIR — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Ted Lieu se suma a la polémica por las fotos virales de Trump durmiendo.

Entre los críticos más destacados se encontraba el representante demócrata Ted Lieu, quien amplificó la controversia al volver a publicar el vídeo en internet.

'Estimado @RapidResponse47: Ese es un parpadeo muuuuuuuuuy largo', escribió Lieu junto al video.

Su publicación ganó popularidad casi de inmediato, lo que contribuyó a alimentar un debate más amplio en línea sobre el hecho de que Trump durmiera durante sus apariciones en el Despacho Oval y la reacción de la administración ante las imágenes.

La controversia también reavivó uno de los ataques políticos más recurrentes de Trump. Durante los ciclos electorales de 2020 y 2024, Trump se burló repetidamente del expresidente Joe Biden con el apodo de "Joe el Dormilón".

Ahora, los críticos argumentan que el presidente se enfrenta a una versión de las mismas críticas que él mismo utilizó en su momento contra Biden.

La hipocresía de Trump, apodado "Sleepy Joe", se convierte en el tema central de conversación.

La hipocresía de Trump y su apodo de "Joe el Dormilón" se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más comentados de la controversia en internet.

Los usuarios de las redes sociales recopilaron momentos anteriores en los que Trump parecía fatigado durante eventos públicos , incluidas apariciones recientes en el Despacho Oval relacionadas con el anuncio de la prueba de aptitud física presidencial y eventos anteriores en marzo, febrero y enero.

Los críticos utilizaron esos vídeos para argumentar que la agresiva defensa del gobierno no hizo sino intensificar el escrutinio.

Mientras tanto, el propio Trump ha negado previamente las acusaciones de que se queda dormido en público . Al hablar de las fotos en las que aparece con los ojos cerrados, Trump dijo que los fotógrafos a menudo lo captan justo en el momento de parpadear.

"Me resulta muy relajante", dijo Trump anteriormente. "A veces me sacan una foto parpadeando, parpadeando, y me pillan justo en el momento del parpadeo".

El presidente también ha declarado públicamente que duerme muy poco, una afirmación que a menudo se ve reforzada por su actividad nocturna en Truth Social y por los periodistas que cubren su agenda durante los viajes de campaña y los viajes internacionales.

NEW! Trump Blinking Glasses. Blink like Trump for Just $99.99!



(also useful for solar eclipses) pic.twitter.com/O2P3pv7u1T — Ron Shillman (@shillman1) May 11, 2026

Respuesta rápida 47 La publicación de Trump eclipsa un evento sobre salud materna

Irónicamente, gran parte del debate público en torno a la reunión en el Despacho Oval tuvo poco que ver con la política de salud materna en sí.

En cambio, la publicación de Rapid Response 47 sobre Trump se convirtió en la noticia dominante, especialmente después de que los críticos acusaran a la Casa Blanca de agravar innecesariamente la situación con insultos personales dirigidos a los periodistas.

Los expertos en comunicación política llevan tiempo señalando que las respuestas defensivas en las redes sociales a veces pueden amplificar las controversias en lugar de contenerlas. En este caso, la enérgica respuesta del gobierno pareció atraer aún más atención hacia las imágenes y los vídeos.

Esa dinámica ayudó a transformar lo que podría haber sido un momento viral menor en una controversia más amplia sobre las fotos de Trump durmiendo, un tema que se debatió en los canales de noticias por cable, las redes sociales y las plataformas de comentarios políticos.

He was blinking, you absolute moron https://t.co/7gw3n7l8R3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026

Por qué la historia sigue captando la atención

Parte de la razón por la que la historia sigue difundiéndose es que combina varios elementos que impulsan habitualmente la participación política en línea: vídeos virales, ataques de los medios de comunicación, la imagen pública presidencial y acusaciones de hipocresía.

La frase "Estaba parpadeando" también se ha convertido en un eslogan fácil de repetir y parodiar por los críticos, especialmente después de que circulara el vídeo de 17 segundos.

Para los partidarios de Trump, la reacción negativa refleja lo que consideran un escrutinio mediático implacable sobre momentos cotidianos. Para los críticos, sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca se convirtió en el problema principal, en particular la decisión de atacar directamente a los periodistas en lugar de simplemente desestimar las especulaciones.

En cualquier caso, la controversia ha demostrado una vez más la rapidez con la que una sola imagen del Despacho Oval puede dominar la conversación política en línea.