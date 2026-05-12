La guerra del presidente Donald Trump contra Irán se ha convertido en un videojuego, y la gracia está en que no puede ganar.

El colectivo artístico guerrillero conocido como Secret Handshake instaló el lunes tres máquinas recreativas jugables cerca del Monumento a los Caídos de Washington D.C. en el National Mall, presentando un videojuego satírico llamado Operation Epic Furious: Strait to Hell.

El juego, con gráficos de 16 bits, se burla de Trump, sus asesores y el teatro político que rodea la confrontación entre Estados Unidos e Irán, convirtiendo el petróleo, las publicaciones en redes sociales y la bravuconería militar en la mecánica de una guerra deliberadamente imposible de ganar, según informó el Washington Post .

Los artistas anónimos responsables del proyecto describen el juego como una parodia del militarismo de la era Trump, la propaganda y la forma en que la guerra se presenta como entretenimiento. Los jugadores controlan una versión caricaturesca de Trump, recolectan barriles de petróleo y contenido de Truth Social, e intentan reabrir el estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima mundial en el centro de la crisis iraní.

An arcade-style protest installation titled “Operation Epic Furious: Strait to Hell” appeared near the White House criticizing President Trump and the ongoing Iran war through satirical video game imagery in Washington, D.C. pic.twitter.com/uSk4kPcWLw — Matt Kaminsky (@matty_kam) May 11, 2026

El momento elegido es significativo. Trump declaró el lunes que el alto el fuego con Irán estaba en "cuidados paliativos" tras rechazar la última propuesta de Teherán por no incluir una concesión nuclear, según Associated Press . También afirmó que Irán había incumplido su plan de alto el fuego, que habría permitido a Estados Unidos ayudar a extraer uranio altamente enriquecido.

El juego Secret Handshake convierte esa crisis del mundo real en una grotesca caricatura política. Incluye versiones exageradas de aliados de Trump y figuras de su administración, como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, Elon Musk y otras figuras de la derecha. Wired informó que también presenta confrontaciones absurdas con personajes como el papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, situando el conflicto con Irán en un universo surrealista de quejas de MAGA, política de celebridades y espectáculo en línea.

El resultado es a la vez un videojuego tradicional y una forma de protesta interactiva.

El juego está diseñado para que los jugadores no puedan lograr una victoria real, una decisión que los artistas utilizan para argumentar que la guerra en sí es imposible de ganar. El jugador puede recolectar petróleo, sortear enemigos políticos y perseguir símbolos patrióticos, pero la estructura siempre vuelve a la futilidad. La sátira no es sutil, pero claramente la sutileza nunca fue la prioridad.

Los gabinetes estaban decorados con caricaturas de Trump y su círculo, junto con referencias a publicaciones de Truth Social y al discurso bélico de la administración. El Washington Post informó que más de 14.000 personas habían jugado la versión en línea hasta el lunes por la tarde, lo que le dio a la protesta un alcance mucho mayor que el del National Mall.

Secret Handshake se ha dado a conocer en Washington por sus provocadoras instalaciones anti-Trump en espacios públicos de gran visibilidad. El grupo ya había llamado la atención por estatuas y exhibiciones que se burlaban de los vínculos de Trump con Jeffrey Epstein y sus proyectos de remodelación, incluyendo una instalación de un inodoro dorado. El nuevo proyecto de la galería comercial continúa con esa misma línea, utilizando el arte público no como un monumento silencioso, sino como una emboscada política.

El juego también parece parodiar el uso que hace la administración de mensajes militares hiperestilizados. Según The Daily Beast, el juego se burla del universo político de Trump con batallas contra enemigos simbólicos como cabezales de ducha de bajo caudal, iniciativas de DEI y el papa. En una escena cómica, el juego se bloquea abruptamente cuando Trump intenta tomar la mano de Melania Trump.

La Casa Blanca no se ha pronunciado públicamente sobre la instalación.