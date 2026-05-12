LeBron James dejó su futuro con Los Angeles Lakers en el aire el lunes por la noche en Oklahoma City , diciendo que "reajustará" sus planes con su familia después de que la derrota de su equipo por 115-110 ante los Thunder, que puso fin a la temporada, completara una barrida en la segunda ronda de los playoffs para la estrella de 41 años y su temporada número 23 en la NBA, un récord histórico.

Tras una temporada en la que los rumores sobre la posible retirada de James nunca desaparecieron del todo, pero tampoco se consolidaron del todo, ha seguido jugando a un nivel de élite para un jugador de cualquier edad, y mucho más para alguien que está en su cuarta década de vida, y ha rechazado repetidamente las insinuaciones de que está a punto de retirarse.

Esta vez, sin embargo, el contexto es diferente. Por primera vez desde que se unió a los Lakers, James llega al verano como agente libre sin restricciones, sin contrato, sin opción de jugador y sin garantías sobre si regresará o no a Los Ángeles.

Al ser presionado nuevamente sobre si esto era el principio del fin, James no ofreció un titular conciso ni una pista de despedida, solo incertidumbre.

"Creo que me preguntaron sobre [la jubilación] y ya respondí a sus preguntas. No creo haber dicho abiertamente: "Oh, me voy a jubilar"", declaró a los periodistas tras el cuarto partido. "Sinceramente, no sé qué me depara el futuro. Todavía estoy muy afectado por la derrota en la serie. Y no sé. No sé qué me depara el futuro".

En la cancha, parecía que aún le quedaba mucho por jugar. James disputó 40 minutos, anotando 24 puntos y capturando 12 rebotes (la mejor marca del partido) cuando los Lakers lideraban en el último minuto antes de que los campeones defensores se les escaparan. A falta de 20.3 segundos y con Los Ángeles perdiendo por un punto, falló una bandeja que podría haber cambiado por completo el rumbo del partido.

"Lo di todo en la cancha", dijo con franqueza, sin dramatismos. "Aunque odio perder, obviamente, estaba totalmente concentrado en lo que teníamos que hacer. Intenté asegurarme de que mis jugadores estuvieran igual de concentrados durante toda la postemporada, a lo largo de los diez partidos. Y, obviamente, nos quedamos un poco cortos, pero desde luego no considero mi año una decepción".

James sopesa el 'proceso' mientras se prepara para la temporada número 24.

James ha dejado claro durante años que lo que lo mantiene en la liga no son solo los partidos, sino el esfuerzo constante. Si regresa para una vigésimo cuarta temporada, sugirió, será porque aún puede adaptarse a la rutina que la mayoría de los aficionados nunca ven.

'Creo que para mí se trata del proceso', dijo James. 'Si puedo comprometerme a seguir enamorado del proceso de llegar al estadio cinco horas y media antes de un partido para empezar a prepararme, darlo todo, lanzarme a por los balones sueltos y hacer todo lo necesario para salir a jugar.

"Llegar a los entrenamientos, al entrenamiento de las 11, y estar allí a las 8 preparando mi cuerpo, mi mente, preparándome para entrenar, para darlo todo. Siempre me ha apasionado el proceso... así que creo que eso sería un factor importante."

Añadió que tiene la intención de "reconectar con mi familia, hablar con ellos y pasar tiempo juntos" en las próximas semanas antes de tomar cualquier decisión. Aún no hay nada confirmado, así que conviene tomar con cautela cualquier información sobre sus próximos pasos.

Sobre el papel, no hay argumentos estadísticos para facilitar su salida. James promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes en la temporada regular, lideró a los Lakers en salario con 52,6 millones de dólares para la temporada 2025-26, y luego elevó su rendimiento en los playoffs a 23,2 puntos, 7,3 asistencias y 6,7 rebotes por partido. Lideró a Los Ángeles a la victoria sobre los Houston Rockets en seis partidos en la primera ronda a pesar de que Luka Doncic se perdió una lesión en el isquiotibial izquierdo y Austin Reaves estuvo de baja durante los primeros cuatro partidos por un problema en el oblicuo izquierdo.

Sin embargo, hubo ajustes. En la segunda mitad de la temporada, cuando el equipo logró una racha de 16 victorias y 2 derrotas desde finales de febrero hasta marzo, se le pidió a James que se convirtiera en una tercera opción detrás de Doncic y Reaves, un rol que nunca había desempeñado.

"Me pusieron en situaciones que nunca había vivido en mi carrera... de hecho, en mi vida", admitió. "Nunca había sido la tercera opción. Así que, poder destacar en ese rol durante ese tiempo y luego tener que volver al rol al que estaba acostumbrado a lo largo de mi carrera, y poder seguir rindiendo al mismo nivel, fue algo genial para mí en este momento".

La incertidumbre en torno a James y los Lakers en el marco de la agencia libre se cierne sobre la agencia libre.

James acaba de completar su octava temporada en Los Ángeles, su permanencia más larga e ininterrumpida en una franquicia tras sus etapas anteriores con los Cleveland Cavaliers y los Miami Heat. Ahora, se une a un grupo considerable de jugadores de los Lakers que enfrentan dudas sobre sus contratos. Austin Reaves, Rui Hachimura, Jaxson Hayes y Luke Kennard son agentes libres, mientras que Marcus Smart y Deandre Ayton tienen opciones de jugador.

Doncic, quien reveló que "no estuvo cerca" de regresar después de su lesión el 2 de abril, se mostró más arrepentido que derrotado por una campaña que no alcanzó las cotas que creía posibles.

"Pensábamos que íbamos a competir por el campeonato", dijo. "Creo que teníamos un gran equipo, una gran química, y obviamente jugar con AR y Bron es una experiencia increíble. Son dos grandes jugadores, y fue muy divertido compartir la cancha con ellos".

Al preguntársele si intentaría convencer a James y Reaves para que renovaran sus contratos, el esloveno se mostró deliberadamente evasivo. "Ya veremos", dijo. "No puedo decirles nada".

Fuera de la NBA, Doncic ya ha tomado una decisión firme: anunció en redes sociales que no jugará con Eslovenia este verano, ya que continúa buscando la custodia compartida de sus hijas. "Ante todo, quiero pasar tiempo con mis hijas, y eso es probablemente lo único que tengo en mente ahora mismo", dijo. "En segundo lugar, obviamente, quiero entrenar y volver listo para la temporada".

El tema familiar también está presente en el dilema de James. Su hijo mayor, el base de los Lakers, Bronny James, parecía tan observador como cualquier otro.

"No tengo ni idea", dijo Bronny cuando le preguntaron qué haría su padre. "No te voy a mentir. Parece que puede jugar muchos años más, pero lleva más tiempo en la liga que fuera de ella. Es una locura. Creo que debería pensarlo bien y hacer lo que le haga feliz".

LeBron ha descrito jugar junto a Bronny como el mayor logro de su carrera, aunque reconoció que la búsqueda de un título sigue siendo una gran motivación. "Lo he hecho todo. Lo he visto todo", reflexionó. "El simple hecho de poder competir e intentar ganar campeonatos, creo que es un factor motivador".