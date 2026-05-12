Los 17 estadounidenses a bordo del M/V Hondius, afectado por el hantavirus, llegaron a Omaha, Nebraska, tras ser evacuados de Tenerife en un vuelo de repatriación médica estadounidense. Fueron trasladados a la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska para su evaluación y seguimiento.

Uno de ellos dio positivo pero era asintomático, mientras que otro presentó síntomas leves. Las autoridades sanitarias están evaluando el riesgo de exposición de cada pasajero antes de decidir si permanecen en Nebraska o continúan bajo observación en sus hogares. La noticia ha causado alarma en todo el mundo y en el país, aunque el virus ya estaba presente en Estados Unidos mucho antes, ya que fue el que causó la muerte de Betsy Arakawa , la esposa del actor Gene Hackman, más de un año antes de que los pasajeros del barco comenzaran a dar positivo en Europa y Estados Unidos.

Arakawa, de 65 años, falleció en febrero de 2025 a causa del síndrome pulmonar por hantavirus en la casa de Santa Fe, Nuevo México , que compartía con Hackman, según informaron las autoridades locales. Su muerte atrajo la atención nacional después de que los investigadores determinaran que falleció días antes que Hackman, quien murió por una enfermedad cardíaca y complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se trataba de una cepa diferente a la encontrada en el buque M/V Hondius.

La Organización Mundial de la Salud ha vinculado al menos seis infecciones confirmadas y tres muertes con el brote del crucero. El barco zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril y posteriormente ancló en las Islas Canarias después de que los pasajeros comenzaran a enfermar. Funcionarios de la OMS identificaron la cepa involucrada como el virus Andes, una variante de hantavirus que se encuentra en Sudamérica y que puede transmitirse entre humanos en raras ocasiones. Esto difiere de la cepa vinculada a la muerte de Arakawa en Nuevo México, como señala USA Today .

Los investigadores sanitarios encontraron indicios de actividad de roedores alrededor de los edificios independientes de la propiedad de Hackman, incluyendo excrementos, nidos y señales de entrada de roedores.

En aquel momento, las autoridades afirmaron que los casos de hantavirus en Estados Unidos generalmente están relacionados con la exposición a la orina, la saliva o las heces de roedores infectados, y no con la transmisión de persona a persona. "El hantavirus no se propaga entre personas en los casos detectados en Estados Unidos", informó el Times, citando a funcionarios de salud.

El brote en el crucero ha provocado medidas de cuarentena y esfuerzos de vigilancia internacional que involucran a pasajeros de más de 20 países. Un pasajero francés y un pasajero estadounidense evacuados a Nebraska dieron positivo el lunes , según PBS. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intentó tranquilizar a la población durante el fin de semana, afirmando: "Esto no es otro caso de COVID. Y el riesgo para la población es bajo".

Los investigadores creen que los primeros pasajeros infectados del MV Hondius pudieron haber contraído el virus durante excursiones para observar la fauna en Argentina antes de embarcar, aunque los funcionarios de la OMS todavía están examinando si se produjo una transmisión limitada de persona a persona a bordo del buque entre pasajeros que compartían camarotes o viajaban en espacios reducidos.