LOS ÁNGELES — Jennie de BLACKPINK ha logrado su primer éxito en solitario en el top 10 de la lista Billboard Hot 100, ya que el remix de "Dracula" de Tame Impala subió al puesto número 10 esta semana, marcando un hito importante tanto para la superestrella del K-pop como para el grupo australiano de rock psicodélico. La colaboración, lanzada en febrero de 2026, ha alcanzado una enorme popularidad gracias a una tendencia viral en TikTok y a un gran aumento en las reproducciones en streaming, convirtiéndose en la canción con la posición más alta en las listas hasta la fecha para Jennie como solista y para Kevin Parker, vocalista de Tame Impala.

El remix sube ocho puestos desde el número 18 en la última lista del 17 de mayo de 2026, impulsado por 12,1 millones de reproducciones en EE. UU. (un 5 % más), 23,1 millones de impresiones de audiencia en radio (un 20 % más) y 2000 ventas (un 25 % más). Es la primera entrada en el top 10 de la lista general para ambos artistas, y Jennie se convierte en la segunda integrante de BLACKPINK en alcanzar esta posición después de Rosé. Este logro posiciona a BLACKPINK como el cuarto grupo femenino en tener varias integrantes con éxitos en solitario en el top 10.

"Dracula (Jennie Remix)" actualiza el tema original del álbum Deadbeat de Tame Impala (2025) con nuevos versos y una interpretación sensual de Jennie que complementa a la perfección la producción hipnótica y con ritmo característico de Parker. El ambiente melancólico y bailable de la canción, junto con su letra de temática vampírica, han inspirado innumerables videos de TikTok, tendencias anticipadas de Halloween y ediciones de fans que la han catapultado a la fama.

Dominio de las listas en múltiples listas

El remix continúa su reinado en las listas de rock y globales. Se mantiene por segunda semana consecutiva en el número 1 de la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard y se consolida en Hot Alternative Songs. En la lista Billboard Global 200, alcanza un nuevo máximo en el número 2, dominando también la lista Global Excl. US en el número 2. Además, ha logrado entrar en múltiples formatos de radio, convirtiendo a Jennie en la primera artista femenina solista de K-pop con varias entradas en la competitiva lista Radio Songs.

En Spotify, la canción ha superado los 200 millones de reproducciones a nivel mundial y se mantiene constantemente entre las 10 más populares de la plataforma, alcanzando recientemente el puesto número 7 con más de 3,7 millones de reproducciones diarias. Es una de las canciones más buscadas en Shazam en 2026 y sigue siendo tendencia en las plataformas de vídeo de formato corto.

Hito histórico para Jennie y el K-Pop.

Este éxito consolida la posición de Jennie como una figura global más allá de BLACKPINK. Su álbum en solitario de 2025, Ruby, debutó en el número 7 de la lista Billboard 200 y generó varios temas que entraron en la lista Hot 100, pero ninguno alcanzó el top 10 hasta ahora. El remix de "Dracula" también le da a Tame Impala su mayor éxito en Estados Unidos, superando sus récords anteriores e introduciendo el sonido psicodélico de Parker a un público pop más amplio.

Los expertos de la industria consideran esta colaboración un ejemplo perfecto de éxito al fusionar géneros. La credibilidad indie de Tame Impala, unida a la enorme base de fans internacionales de Jennie, creó una química ideal para el éxito internacional. El lanzamiento del remix a principios de febrero aprovechó el ambiente invernal que aún persistía y ganó popularidad durante la primavera, gracias a los retos de TikTok que lo mantuvieron vigente durante meses.

Reacciones de los fans y la industria

Los fans de BLACKPINK, conocidos como BLINKs, celebraron la noticia en redes sociales con los hashtags #JennieDracula y #FirstTop10, que se convirtieron en tendencia. Muchos elogiaron la contribución de Jennie por realzar la canción original y presentar a Tame Impala a nuevos oyentes. Tanto la comunidad del K-pop como la de la música alternativa celebraron el momento como prueba de la evolución de los límites de la industria.

Los ejecutivos de la industria musical señalan el éxito sostenido del tema como prueba de una estrategia inteligente. La versión original de "Dracula" alcanzó el puesto número 30 en la lista Hot 100 a finales de 2025, pero la colaboración de Jennie impulsó nuevas reproducciones, difusión radiofónica y ventas. Columbia Records y sus sellos asociados han aprovechado este impulso con promociones específicas y contenido visual.

Impacto más amplio en las carreras profesionales

Para Jennie, este éxito llega en un momento en que compagina sus proyectos en solitario con sus compromisos con BLACKPINK y su imperio de moda y belleza. El triunfo consolida su posición como una de las solistas de K-pop más rentables comercialmente en Occidente. Para Tame Impala, valida la evolución de Parker hacia un sonido más accesible, sin perder la esencia artística del grupo.

El éxito de la canción en la radio es particularmente notable. Ha escalado posiciones en las listas de éxitos de Pop Airplay y otros formatos, demostrando su atractivo más allá de su base de fans habitual. Las cifras de reproducción en streaming se mantienen sólidas, con aumentos diarios constantes que sugieren que permanecerá en el Hot 100 durante las próximas semanas.

Mirando hacia el futuro

Con la llegada del verano, crece la expectación sobre si "Dracula (Jennie Remix)" logrará escalar aún más posiciones o mantenerse en el top 10. Un posible videoclip o presentaciones en vivo podrían impulsar aún más su popularidad. Ambos artistas han insinuado futuras colaboraciones en entrevistas, alimentando las especulaciones sobre proyectos conjuntos.

Este hito también pone de relieve la creciente influencia del K-pop en las listas estadounidenses. Jennie se une a un selecto grupo de artistas asiáticos que alcanzan el top 10, abriendo así nuevas puertas a éxitos interculturales. A medida que el tema continúa su ascenso, se erige como una prueba del poder de las colaboraciones inesperadas en el fragmentado panorama musical actual.

Los fans pueden escuchar "Dracula (Jennie Remix)" en todas las plataformas principales, donde su ritmo contagioso y el carisma de sus estrellas no muestran signos de disminuir. Para Jennie y Tame Impala, este éxito en el top 10 es más que una simple posición en las listas: representa un momento cultural que une géneros, continentes y comunidades de fans para celebrar un tema irresistible.