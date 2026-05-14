El príncipe Harry ha condenado lo que él llama un antisemitismo "letal" en el Reino Unido en un artículo contundente publicado esta semana, utilizando el texto para denunciar los ataques violentos contra las comunidades judías en Manchester y Londres, al tiempo que rememora de forma intencionada su propio escándalo del pasado, cuando llevó un uniforme nazi a una fiesta hace casi 20 años.

El duque de Sussex se vio envuelto en una polémica en enero de 2005 cuando, a la edad de 20 años, fue fotografiado con un disfraz de nazi, con brazalete con una esvástica incluido.

La imagen, que ocupó las portadas de los periódicos en aquel entonces, provocó críticas internacionales y desde entonces ha ensombrecido su vida pública. Es ese "error del pasado", como él lo llama ahora, el que planea sobre su intervención contra el antisemitismo, otorgándole un peso incómodo pero innegable.

El príncipe Harry afronta su "error" con el uniforme nazi y el creciente antisemitismo en el Reino Unido.

En su columna en el New Statesman , Harry reconoce esos "errores del pasado" antes de abordar directamente lo que describe como un aumento profundamente preocupante de incidentes antisemitas en todo el Reino Unido.

Escribe sobre la "violencia letal" dirigida contra las comunidades judías de Manchester y Londres, y advierte que permanecer en silencio ante tal odio permite que "el odio y el extremismo florezcan sin control".

Existe un esfuerzo deliberado por trazar una línea divisoria clara entre la ira hacia los gobiernos y la animosidad hacia personas de una fe en particular. "Nada, ni la crítica a un gobierno ni la realidad de la violencia y la destrucción, puede justificar jamás la hostilidad hacia todo un pueblo o una religión", argumenta.

Es una frase sencilla, pero también una reprimenda implícita a quienes pasan de las consignas de protesta a las amenazas contra objetivos visiblemente judíos en las calles británicas.

Harry también aborda las guerras en Gaza y Líbano, describiendo lo que él denomina una "profunda y justificada alarma" ante la magnitud de las pérdidas en esos países. Sin embargo, insiste en que los manifestantes deberían ser más claros sobre a quién va dirigida su indignación. En sus palabras, "la responsabilidad recae directamente sobre el Estado, no sobre todo un pueblo".

The full Opinion Piece by Prince Harry for The New Statesman pic.twitter.com/PCwx8T6Ff2 — Sayid 🃏 (@SayidMet) May 13, 2026

La elección de las palabras es tan cuidadosa que raya en la cautela, y esto se hace aún más evidente por lo que no dice.

A pesar de las reiteradas referencias al "Estado" y sus responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario, Harry no menciona a Israel por su nombre ni una sola vez en el artículo. "No podemos ignorar una verdad incómoda", escribe en su lugar.

Cuando los Estados actúan sin rendir cuentas y de maneras que plantean serias dudas en virtud del derecho internacional humanitario, la crítica es legítima, necesaria e indispensable en cualquier democracia. Las consecuencias no se limitan a las fronteras; se extienden al exterior, moldeando la percepción y exacerbando las tensiones.

Harry quiere reafirmar el derecho a protestar por los acontecimientos en Oriente Medio, reconocer el sufrimiento de los palestinos y otros, e insistir al mismo tiempo en que las comunidades judías de Gran Bretaña no deben cargar con la culpa colectiva por las acciones de un gobierno situado a miles de kilómetros de distancia.

Antisemitismo, protesta y el papel de los medios de comunicación

El duque no solo critica a los extremistas. Dedica parte del artículo a arremeter contra los medios de comunicación, acusando a los comentarios sobre los recientes atentados de simplificar una realidad compleja reduciéndola a argumentos polarizados. Según Harry, esta falta de matices profundiza la confusión y "alimenta la división" en el debate público.

No descarta la protesta como tal. Salir a las calles se describe como algo "humano y necesario", una respuesta que muchos reconocerán de las multitudinarias marchas vistas en Londres y otras ciudades.

Pero insiste en la clara distinción entre cuestionar la conducta de un Estado y culpar a comunidades enteras cercanas. La responsabilidad, afirma, recae en quienes detentan el poder, no en los vecinos o conciudadanos que comparten una misma fe o etnia.

El artículo concluye con una reflexión que se asemeja a una enseñanza moral. Harry hace un llamado a la unidad contra el antisemitismo y el odio antimusulmán, argumentando que una vez que la ira se dirige hacia las comunidades, ya sean judías, musulmanas o de cualquier otra índole, deja de ser una exigencia de justicia y se convierte en algo mucho más corrosivo. Es una de las pocas frases en las que un miembro de la realeza suena menos a activista y más a pastor.

Además de la intervención de Harry, su hermano ha estado haciendo su propio esfuerzo, aunque más discreto. ElPríncipe de Gales planteó el tema del antisemitismo durante una ceremonia de investidura el miércoles, cuando nombró a la Dra. Bea Lewkowicz, hija de supervivientes del Holocausto, condecorada con la Orden del Imperio Británico (OBE).

En declaraciones posteriores a la Press Association, el Dr. Lewkowicz dijo que William hizo hincapié en la urgencia de "preservar la verdad" en un momento en que la "distorsión del Holocausto y el creciente antisemitismo" son amenazas siempre presentes en la era de los medios digitales.

Los dos hermanos llevan ahora vidas públicas muy diferentes a ambos lados del Atlántico, pero en este tema parecen estar inesperadamente de acuerdo.

Harry, escribiendo desde California, utiliza su error más notorio como advertencia sobre las consecuencias de los símbolos de odio. William, en el contexto formal de una ceremonia de condecoración, insta a la vigilancia contra la manipulación de los hechos históricos.