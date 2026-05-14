Scarlett Johansson compartió sus reflexiones sobre la crianza de los hijos y el mito del equilibrio entre la vida laboral y personal.

Johansson afirmó que su vida familiar no está exenta de dificultades a pesar de su patrimonio neto estimado en 165 millones de dólaresy su éxito en Hollywood. Tras más de cinco años de matrimonio con el comediante Colin Jost, reconoció que siempre existirá un desequilibrio entre su vida laboral y personal.

Johansson revela el secreto para una vida doméstica plena.

"Creo que admitir que no existe un equilibrio entre la vida laboral y personal es, en cierto modo, el primer paso para lograrlo, porque simplemente no es posible", declaró Johansson a CBS Sunday Morning. "He aprendido a ser más amable conmigo misma en ese sentido. No se puede hacer todo a la vez. Uno se pregunta: "¿Es suficiente?""

Johansson debutó a los nueve años en la película de Rob Reiner de 1994, 'North'. Obtuvo el reconocimiento de la crítica por 'El hombre que susurraba a los caballos' (1998), 'Ghost World' (2001) y su papel revelación en 'Lost in Translation' (2003), que le valió una nominación al Globo de Oro junto a su coprotagonista Bill Murray.

El Universo Cinematográfico de Marvel la catapultó al estrellato, apareciendo por primera vez como Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, en 'Iron Man 2'. Retomó el personaje en nueve entregas del UCM, culminando con su película en solitario 'Black Widow' en 2021.

Cronología de la relación de Scarlett Johansson y Colin Jost

Johansson conoció a Jost en 2006, cuando este último aún era guionista de Saturday Night Live. Posteriormente, Jost pasó a ser copresentador de 'Weekend Update', debutando en 2014. Hasta la fecha, Johansson ha presentado siete episodios de Saturday Night Live.

La pareja hizo pública su relación en 2017, se comprometieron en 2019 y se casaron en 2020. En agosto de 2021, anunciaron la llegada de su primer hijo, Cosmo.

"Creo que tener a mi primera hija fue un punto de inflexión importante", dijo Johansson, refiriéndose a su hija Rose Dorothy con su exmarido Romain Dauriac. "Mis prioridades cambiaron y me di cuenta de que realmente no puedo controlar nada, que todo cambia constantemente, y eso me resultó liberador; influyó en mi forma de abordar el trabajo que hacía".

Abordando el mito del equilibrio entre la vida laboral y personal, Johansson afirmó que es importante perdonarse a uno mismo cuando las cosas no salen como se espera. "Siempre hay alguna carencia, y he aprendido a ser más amable conmigo misma en ese sentido. No se puede hacer todo a la vez", aseveró. "Uno se pregunta: "¿Es suficiente?""

Johansson revela cómo es realmente el éxito en la crianza de los hijos.

Como madre de dos hijos nacidos en 2014 y 2021, y a la vez dedicada a su matrimonio, la visión de Johansson sobre el éxito ha evolucionado. Según ella, el éxito en la crianza implica tomar las decisiones correctas, aunque no siempre sean del agrado de sus hijos.

"Una vez alguien me dijo: "Si tienes éxito como padre o madre el 75% del tiempo, eso es bueno; si haces el 75% de las cosas bien, entonces estás ganando", lo cual probablemente sea cierto", añadió.

Forbes clasificó a Johansson en cuarto lugar entre los actores mejor pagados de Hollywood en 2025, detrás de Adam Sandler, Tom Cruise y Mark Wahlberg. Además de su carrera como actriz, Johansson también lanzó su línea de cuidado de la piel, The Outset, lo que amplía sus responsabilidades.

"Mi éxito como madre, como pareja, como actriz o como empresaria es diferente", aclaró. "Como madre, no siempre eres la más popular, y eso está bien; la popularidad no es lo importante".