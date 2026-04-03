Michael Schumacher está siendo atendido en una mansión de 50 millones de dólares en Mallorca, donde, según fuentes, la leyenda de la Fórmula Uno ahora pasa sus días en una silla de ruedas en lugar de en la cama, mientras que en 2026 surgen nuevos detalles sobre el estado de salud, celosamente guardado, del exfutbolista de 57 años.

Un reportaje del Daily Mail , basado en una visita a la lujosa finca de Las Brisas, cerca de Andratx, también refuta las afirmaciones de que Michael asistió en secreto a la boda de su hija Gina en 2024 en dicha propiedad.

La familia Schumacher tras el accidente de esquí de diciembre de 2013 que dejó al siete veces campeón del mundo con graves lesiones cerebrales. Michael se golpeó la cabeza contra una roca mientras esquiaba con su hijo Mick, que entonces tenía 14 años, y fue inducido a un coma durante 250 días. Desde entonces, no ha aparecido en público, e incluso los detalles más básicos de su vida cotidiana han sido tratados como secretos de Estado por sus allegados.

La propiedad en Mallorca, ahora en el centro de estas últimas revelaciones, fue adquirida en 2017 al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Ubicada en el exclusivo extremo suroeste de la isla, la casa cuenta con estrictas medidas de seguridad y vigilancia. Cuando Jonathan McEvoy, corresponsal de automovilismo del Daily Mail, la visitó, un guardia de seguridad se negó a confirmar quién vivía allí, manteniendo así el habitual hermetismo que ha rodeado a Schumacher desde 2013.

La imagen que se presenta es más prosaica y humana que muchos de los rumores más descabellados de los últimos años. Michael no está postrado en cama, contrariamente a lo que se sugirió anteriormente. En cambio, se dice que se desplaza en silla de ruedas, que no puede caminar y que necesita cuidados las 24 horas, cuyo coste se estima en decenas de miles de libras diarias. La idea de que padece el síndrome de enclaustramiento, que lo dejaría completamente consciente pero casi totalmente incapaz de responder, se considera inexacta.

Una fuente anónima citada por el Daily Mail ofrece una valoración vacilante sobre su nivel de comprensión, afirmando: "No se puede estar seguro de que lo entienda todo porque no puede contárselo a nadie. La impresión es que comprende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas". En otras palabras, incluso las personas que forman parte de su círculo íntimo parecen vivir con cierto grado de incertidumbre.

Michael Schumacher, Mallorca y el círculo íntimo cuidadosamente seleccionado.

El mundo de Michael ahora parece reducido a dos casas y un puñado de visitantes de confianza. Además de la mansión en Mallorca, la familia también posee una propiedad de 50 millones de libras en Gland, Suiza. Ambas están bajo la supervisión de su esposa, Corinna, quien, según el Daily Mail, se ha caracterizado por su férrea protección de la privacidad de su marido, permitiendo el acceso a tan solo tres personas ajenas a la familia más cercana.

Se dice que esos tres son Jean Todt, exdirector del equipo Ferrari; Ross Brawn, exdirector técnico; y Gerhard Berger, expiloto. Todt, en particular, es descrito como una presencia habitual, que supuestamente visita el equipo mensualmente y ve las carreras de Fórmula 1 con Schumacher. Rara vez ha hablado en detalle, pero ha reconocido anteriormente que "la comunicación ya no es la misma que antes". Es una de las pocas frases registradas públicamente que siquiera insinúa la realidad tras bambalinas.

Los medios alemanes habían afirmado que Michael pudo asistir a la boda de su hija Gina en 2024 en la finca de Mallorca. Sin embargo, fuentes del Daily Mail insisten ahora en que no fue así, sugiriendo que incluso los momentos más felices de la familia están siendo reconstruidos por personas ajenas a la familia en lugar de ser presenciados por los fans.

Años de silencio, amenazas de chantaje y una historia inconclusa.

La familia Schumacher se vio envuelta en una trama de chantaje que puso de manifiesto lo lucrativa e invasiva que se ha vuelto la demanda de información. El año pasado, un tribunal alemán en Wuppertal escuchó que tres hombres intentaron obtener y monetizar fotografías privadas y datos médicos que supuestamente mostraban al excampeón "parcialmente indefenso, necesitado de cuidados y visiblemente afectado" por sus lesiones.

El fiscal Daniel Müller declaró ante el tribunal que el material supuestamente mostraba a Michael en una cama de hospital y en una silla de ruedas, parcialmente vestido y conectado a equipo médico. El portero de discoteca Yilmaz Tozturkan, de 53 años, fue acusado de amenazar directamente a la familia y exigir 12 millones de libras esterlinas para impedir la publicación de material sensible en internet. El especialista en informática Daniel Lins, de 30 años, y Markus Fritsche, de 53, también fueron acusados en relación con la trama.

Fritsche recibió una sentencia suspendida de dos años y Lins una de seis meses, en lugar de prisión, una decisión que provocó una clara frustración en el equipo legal de Schumacher. El abogado de la familia, Thilo Damm, anunció su intención de apelar, lo que indica que los Schumacher no estaban satisfechos con el resultado. Para una familia que ha pasado doce años intentando cerrar las puertas de su vida privada, el caso sirvió como un recordatorio desagradable de que el mundo exterior sigue presionando las ventanas.

Ninguna de las últimas informaciones ha sido verificada de forma independiente por la familia Schumacher, y no han emitido ningún comunicado público confirmando ni desmintiendo estas nuevas afirmaciones. Hasta que decidan pronunciarse al respecto, gran parte de lo que se dice sobre la vida cotidiana de Michael sigue estando filtrado y basado en documentos judiciales, por lo que debe tratarse con cautela.