Netflix ha presentado la aplicación "Netflix Playground" mediante un lanzamiento limitado en las plataformas iPhone y iPad.

La nueva aplicación de juegos infantiles Playground está diseñada para usuarios de hasta ocho años y los niños pueden acceder a ella sin conexión a internet. Netflix también reveló que no tendrá cargos adicionales, compras dentro de la aplicación ni anuncios.

Netflix Playground: Nueva aplicación de juegos gratuita para niños

Según el último comunicado de Netflix, la compañía de streaming está ampliando su oferta de entretenimiento infantil con la nueva aplicación Playground, que ofrece una experiencia multimedia específica para los más pequeños.

Con esta nueva aplicación, los niños podrán entretenerse y explorar juegos infantiles con franquicias como "Peppa Pig" y "Sesame Street".

En su lanzamiento, Netflix ofrece ocho títulos nuevos para que los padres los descarguen para sus hijos, entre ellos:

"La hora de jugar con Peppa Pig"

"Barrio Sésamo"

"¡Horton, el personaje del Dr. Seuss!"

"Dinosaurios malos"

"StoryBots"

"¡A colorear!"

"Los Sneetches del Dr. Seuss"

"El pez rojo, el pez azul" del Dr. Seuss

Netflix también asegura a los padres que esta nueva aplicación es totalmente gratuita, ya que está incluida en su suscripción de streaming actual. Además, Netflix destacó que los padres no deben preocuparse por cargos adicionales en su factura, puesto que los juegos de Playground no tendrán compras dentro de la aplicación.

Cada minijuego se puede descargar individualmente dentro de la aplicación y jugarse sin conexión una vez instalado.

El servicio de streaming de juegos de Netflix frente a la industria

La aplicación de juegos infantiles Playground compite directamente con Apple Arcade por ofrecer experiencias aptas para niños. Al igual que Playground, los juegos de Apple Arcade no tienen anuncios, tarifas ni compras dentro de la aplicación, y la suscripción mensual brinda acceso a todo el contenido.

Sin embargo, la aplicación Playground de Netflix no tiene ningún coste adicional y forma parte de una única suscripción, a diferencia de Apple Arcade.

Netflix ha renovado su apuesta por el streaming centrado en los niños y apto para toda la familia en los últimos años, adquiriendo los derechos para transmitir "Sesame Street" el año pasado y cerrando acuerdos con creadores populares como Mark Rober y "Danny Go!".

Netflix Playground ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda, y su lanzamiento mundial está previsto para el 28 de abril.