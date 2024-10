¡Atención, fanáticos de 007! Amazon MGM Studios nos pide un poco de paciencia mientras preparan la próxima entrega de James Bond, y aunque la antorcha de 007 aún no se ha pasado, hay rumores jugosos sobre quién podría asumir el icónico papel.

Jennifer Salke, la directora de Amazon MGM, reveló que hay muchas ideas interesantes en el aire. "Creo que hay muchas formas diferentes de abordar el proyecto", afirmó en una entrevista con The Guardian.

Salke aseguró que la relación con Eon Productions, liderada por Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, es sólida y que no buscan alterar la esencia de las películas que han cautivado al público durante décadas. "El público mundial será paciente. No queremos que pase demasiado tiempo entre películas, pero en este momento no nos preocupa", añadió.

La producción de la próxima película de Bond está en sus primeras etapas, y Broccoli ya había indicado que el proceso podría tardar al menos dos años. "No hay un guion y no podemos presentar uno hasta que decidamos cómo abordaremos la próxima película porque, en realidad, es una reinvención de Bond", comentó.

Mientras tanto, los rumores sobre quién podría ser el próximo James Bond continúan circulando a toda máquina, con nombres como Aaron Taylor-Johnson y Henry Cavill en la lista de posibles candidatos. Sin embargo, hasta que Eon Productions determine la dirección creativa del personaje, los espectadores tendrán que seguir especulando.

Así que, mientras esperamos con ansias, ¡aquí te presentamos los actores latinos que podrían darle un giro perfecto al agente más famoso del mundo!

Chino Darín

Nacido en Argentina y conocido por su papel en 'El Ángel', Darín ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y carismáticos. Su presencia en pantalla y su habilidad para transmitir emociones lo convierten en un candidato ideal para un Bond moderno.

Además, es reconocido por su trabajo en la serie 'El reino' de Netflix. Chino proviene de una familia de actores, siendo hijo del famoso Ricardo Darín, lo que le ha permitido crecer en un ambiente artístico.

Danilo Carrera

Originario de Ecuador, Danilo Carrera ha hecho una carrera exitosa en la televisión, especialmente en telenovelas. Su carisma y versatilidad le permitirían dar vida a un James Bond seductor y audaz y su atractivo natural lo posiciona como un fuerte contendiente para encarnar al icónico agente británico​.

Taylor Zakhar Pérez

Famoso por su papel en 'El stand de los besos' y 'Rojo, blanco y azul sangre', Taylor Zakhar Pérez ha demostrado su destreza tanto en comedias románticas como en dramas.

Con un carisma fresco que resuena con el público más joven, Taylor podría atraer a una nueva generación de fans al mundo de Bond, aportando frescura y una nueva perspectiva al personaje

Xolo Maridueña

Conocido por su papel en el hit de Netflix 'Cobra Kai', Xolo Maridueña combina energía juvenil con experiencia en acción, lo que lo convierte en una opción intrigante para revitalizar la franquicia de Bond.

Su talento para la actuación y su carisma en pantalla lo hacen destacar como un potencial 007, dispuesto a afrontar desafíos emocionantes

Diego Boneta

Diego Boneta, famoso por su papel en 'Luis Miguel: La Serie', ha demostrado ser un actor versátil con la habilidad de interpretar personajes complejos. Su experiencia en la industria del espectáculo y su estilo encantador le harían un Bond ideal, capaz de atraer tanto a los fans tradicionales como a los nuevos espectadores.

Jorge Lendeborg Jr.

Este actor ha ganado reconocimiento en películas como Bumblebee y Love, Simon. Su habilidad para equilibrar vulnerabilidad con fuerza le da un enfoque único que podría ser ideal para un James Bond contemporáneo. Con su experiencia en dramas y comedias, Lendeborg tiene el potencial de aportar una nueva dimensión al personaje.

Rhenzy Feliz

Conocido por su trabajo en Runaways, Rhenzy tiene el carisma necesario para atraer a un público joven. Su experiencia en proyectos de acción y su energía juvenil lo convierten en un candidato atractivo para el próximo Bond, ayudando a llevar la franquicia a nuevas alturas​.

También puedes leer: Ricardo Arjona revela que vivió una pesadilla y llego a estar en silla de ruedas, tras serias operaciones de espalda

Miguel Ángel Silvestre

Famoso por sus roles en Velvet y Sense8, Silvestre combina atractivo físico con habilidades dramáticas. Su presencia magnética y experiencia en el cine internacional podrían redefinir al agente británico, haciendo que los espectadores lo vean bajo una nueva luz.

Ismael Cruz Córdova

Este actor ha tenido papeles destacados en The Mandalorian y The Undoing. Su versatilidad y talento actoral lo hacen ideal para un Bond moderno, capaz de captar la complejidad del personaje y conectar con el público.

Manuel García-Rulfo

García-Rulfo tiene la presencia física adecuada para el papel de Bond, destacando con su estatura y porte. También ha tenido experiencias en acción, como en el remake de Los siete magníficos, lo que le permite abordar las escenas de acción del personaje con credibilidad.

Su background diverso y su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia lo hacen ideal para reinterpretar al icónico agente británico, aportando una nueva dimensión a la franquicia que podría atraer a un público más amplio.

Édgar Ramírez

Este talentoso actor ha brillado en películas como 'Carlos' y 'The Assassination of Gianni Versace'. Su habilidad para interpretar inolvidables personajes lo hace perfecto para un Bond con profundidad emocional.

Álvaro Morte

Famoso por su papel como 'El Profesor' en 'La Casa de Papel', Morte tiene el ingenio y la astucia necesarios para interpretar a un Bond estratégico e inteligente.

Gael García Bernal

Conocido por su trabajo en 'Amores Perros' y 'Mozart in the Jungle', García Bernal aporta una profundidad emocional que podría enriquecer el personaje de Bond, haciéndolo más humano.

Pedro Pascal

Aunque ya es conocido internacionalmente por su trabajo en series como 'The Last of Us' y 'Game of Thrones', Pascal tiene el carisma y la presencia que podrían llevar a Bond a nuevas alturas.

Estos actores no solo tienen el talento necesario, sino que también aportan diversidad a la franquicia, algo que podría ser fundamental para atraer a nuevas audiencias mientras se mantiene la esencia del querido agente secreto británico.