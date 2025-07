Puede que Sean "Diddy" Combs haya evitado las sanciones penales más graves, pero el magnate de la música, que se encuentra en problemas, podría enfrentarse a la ruina financiera a medida que las consecuencias de las demandas civiles y los crecientes honorarios legales continúan aumentando, dicen los expertos.

Valuada en casi mil millones de dólares, la fortuna de Combs se redujo, según informes, a unos 400 millones incluso antes de su arresto en 2024. A pesar de ser absuelto la semana pasada de los cargos de extorsión y tráfico sexual en un juicio de alto perfil en Manhattan, Combs, de 55 años, fue declarado culpable de dos cargos de transporte de personas para ejercer la prostitución y permanece en la cárcel a la espera de la sentencia.

Los costos legales aumentan y se avecinan demandas civiles

Los gastos de defensa penal, un acuerdo de 20 millones de dólares con su exnovia Cassie Ventura y la amenaza de nuevas demandas civiles están afectando gravemente el patrimonio restante de Combs. El exfiscal y analista legal Eric Faddis declaró a The US Sun: "No hay ninguna póliza de seguro que vaya a cubrir los gastos de estos demandantes. Si ganan las demandas civiles, él mismo será responsable financieramente".

Faddis añadió que Combs probablemente "pagó una fortuna" a su equipo legal durante los dos meses de juicio y advirtió que nuevas sentencias podrían impedirle cumplir con sus obligaciones financieras. "Claro que sí", respondió Faddis cuando se le preguntó si Combs podría arruinarse. "Sus recursos se han agotado".

Para intentar obtener la fianza, el equipo de Combs había ofrecido una fianza de 50 millones de dólares, respaldada en parte por su mansión de Star Island, Florida, valorada en 48,5 millones de dólares. La oferta fue rechazada, y la propiedad, junto con su casa de Beverly Hills, valorada en 61,5 millones de dólares, sigue sin venderse.

El imperio empresarial desmantelado

Antes de sus problemas legales, Combs dirigió varias empresas exitosas, como Revolt TV, la línea de ropa Sean John y colaboraciones con las marcas de licores Ciroc y DeLeón. Sin embargo, en los últimos meses, se ha distanciado de estas empresas y, según se informa, perdió un acuerdo de desarrollo con Hulu.

Su carrera musical también ha experimentado un resurgimiento reciente. En 2023, Combs lanzó "The Love Album: Off the Grid", y su sello, Bad Boy Records, apoyó importantes proyectos, como "The Age of Pleasure" de Janelle Monáe. Sin embargo, su futuro en el mundo del espectáculo sigue siendo incierto.

Faddis dijo que una recuperación no es imposible, pero advirtió: "Si Estados Unidos tiene el estómago para eso en este momento es una pregunta abierta".

Las imágenes de vigilancia de un altercado con Ventura en un hotel en 2016 resurgieron a principios de este año, lo que llevó a Combs a emitir una disculpa pública. "Mi comportamiento en ese video es inexcusable", dijo en un video de Instagram, y agregó: "Lo siento de verdad. Me comprometo a ser una mejor persona cada día".

Aunque los cargos penales más graves fueron desestimados, el calvario de Combs está lejos de terminar. Según las directrices federales de sentencia, podría enfrentar una posible condena de cinco años, pero la fiscalía afirma que estas directrices podrían cambiar tras una revisión del caso.