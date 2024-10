La canción más importante de los Latin Billboards de 2024 es 'Qlona', que dominó en nominaciones. La exitosa colaboración entre Karol G y Peso Pluma tiene, además, una historia muy interesante.

'Qlona' tiene seis nominaciones, un récord en la edición de este año de los Latin Billboards, En total buscará premios en las categorías de Canción del Año, Hot Latin Song, Global 200 Canción Latina del Año, Canción del Año Latin Air Play, Canción del Año Ventas y Canción del Año Streaming.

Llama la atención que en varias de las categorías Peso Pluma buscará repetir el premio que ganó en 2023. Algunos de los ejemplos fueron cuando triunfó en las categorías Hot Latin Song o Canción del Año Streaming gracias a 'Ella Baila Sola', donde hace colaboración con Eslabón Armado.

Ahora, 'Qlona' busca seguir haciendo historia en favor del cantautor mexicano y la colombiana Karol G.

¿Cómo fue el proceso de creación de 'Qlona?

Durante una entrevista para GQ Latinoamérica el propio Peso Pluma contó cómo nació la canción y quienes estuvieron involucrados en la producción de la melodía a mediados de 2023.

Durante la charla Peso Pluma explicó que el primer acercamiento que tuvo a 'Qlona' fue gracias al productor musical 'Ovy on the Drums', que contactó al mexicano y le propuso participar en una colaboración junto a Karol G a quien tenía al lado en el estudio.

La principal referencia musical de 'Ovy on the Drums' con Peso Pluma era la canción que sacaron ese mismo año llamada 'El Hechizo', una pieza que también contó con la aprobación de Karol G.

"Yo aterrizo en Nueva York y en eso me llama 'Ovy on the Drums' con el cual ya tenía cercanía por 'El Hechizo' que sacamos juntos y él me habla y me dice: 'estoy con Karol G y quiere que te montes un tema'", dijo Peso Pluma a GQ.

Posteriormente Peso Pluma explicó que solo necesitó de unos minutos conversando con Karol para que se pusieran de acuerdo en cuanto a la canción y horas más tarde viajó a un estudio de Los Ángeles para materializarla.

Tras varias proposiciones llegaron a la decisión que la letra y como sonaba 'Qlona' era lo mejor que podrían hacer juntos, y la verdad que no decepcionó.

"Y así fue, me pasó por teléfono a Karol, hablé con ella como 20 minutos, me fui al estudio de Los Ángeles a grabarla y se la mandé... Y cuando salió, palo", añadió.

Adicionalmente la canción cuenta con el trabajo de Hits League Music, un grupo de productores y compositores. Entre ellos se encontraba Juanse Navarro, quien asegura que 'Qlona' originalmente iba a ser destinada para su proyecto como solista, pero al final terminó siendo el éxito mundial gracias a Peso Pluma y Karol G.

A pesar del impacto de 'Qlona' y ser la canción más nominada de la noche la misma no formará parte de las presentaciones en vivo, que fueron anunciadas el pasado 9 de octubre y que contarán con Gloria Trevi, Yandel, Fuerza Regida, Pepe Aguilar, Proyecto Uno, Chencho Corleone, entre otros.

La única vez que la cantaron en vivo fue durante un concierto de Peso Pluma en Medellín donde La Bichota apareció de sorpresa.