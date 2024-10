La trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, el 16 de octubre a los 31 años, ha dejado una profunda huella en la industria musical y en sus seguidores alrededor del mundo. Su fallecimiento, resultado de una caída del tercer piso del hotel CasaSur en Buenos Aires, Argentina, ha conmocionado a amigos y colegas. Entre ellos, Rita Ora, quien tuvo una conexión especial con Payne a través de su colaboración en la canción 'For You', lanzada en 2018 para la banda sonora de 'Cincuenta sombras liberadas'.

Aproximadamente 12 horas después de recibir la devastadora noticia, Rita Ora se presentó en un concierto programado en Osaka, Japón. Durante su actuación, decidió rendir homenaje a su amigo interpretando 'For You'.

Las emociones estaban a flor de piel; mientras cantaba, imágenes de ambos artistas se proyectaban en las pantallas del escenario. Este momento se tornó profundamente emotivo cuando Rita, visiblemente afectada, se detuvo y confesó al público: "No puedo cantar esto ahora mismo".

Este gesto de vulnerabilidad resonó con los asistentes, quienes rápidamente se unieron para ayudarla a continuar con la interpretación.

El video del momento se volvió viral en las redes sociales, mostrando a una Rita Ora que luchaba por contener las lágrimas. En un instante desgarrador, se la vio sosteniendo su cabeza entre las manos y mirando al cielo, reflejando el dolor y la incredulidad que sentía tras la pérdida de su colega. Esta actuación no solo fue un tributo a Liam Payne, sino también una manifestación del profundo impacto que su muerte ha tenido en aquellos que lo conocieron.

Horas después del concierto, Rita compartió un mensaje conmovedor en su cuenta de Instagram. "Estoy devastada", escribió. "Tenía el alma más amable, nunca lo olvidaré". En su publicación, incluyó varias fotos junto a Liam en el estudio y durante momentos promocionales. La cantante continuó expresando su tristeza: "Me encantó trabajar con él; era una alegría estar a su lado dentro y fuera del escenario. Esta trágica noticia me rompe el corazón". Además, enfatizó que la canción 'For You' ahora tiene un significado completamente nuevo para ella.

La muerte de Liam Payne ha generado una ola de tributos y homenajes por parte de otros artistas y fanáticos. La comunidad musical está unida en su dolor y recuerda no solo al talentoso cantante sino también al ser humano amable que era. Rita Ora se suma a esta lista de artistas que han expresado sus condolencias y recordado los momentos compartidos con él.

La conmoción por la partida de Liam seguirá resonando en el mundo del espectáculo mientras sus amigos y colegas continúan recordándolo con amor y respeto.