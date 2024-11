Se sabe que no se necesita ninguna razón especial para lucir espectacular. Sin embargo, hay eventos como la gala de los Latin Grammy que ameritan tirar la casa por la ventana y dar los mejores looks. Este año, como ya es costumbre, los invitados, anfitriones y nominados entendieron a la perfección su tarea ofreciendo looks impresionantes.

Aunque los trajes y vestidos suelen ser lo primero que vemos, no existe nada mejor que saber estilizar un atuendo y elevarlo a un nuevo nivel. De este modo, la alfombra roja de los Latin Grammy se convirtió en una pasarela de lujo con accesorios impresionantes que le dieron ese toque extra a los grandes protagonistas de la noche.

También puedes leer: Los peores looks de la alfombra roja en la historia de los Latin Grammy

Es por ello que te dejamos una compilación de esos accesorios que se robaron la atención y le dieron un plot a los looks escogidos por las grandes figuras de la música latina.

Empezamos esta lista con la icónica Mon Laferte, quien llegó con un tocado para el cabello con un corazón y un velo de malla que caía sobre su rostro. Además, la cantante chilena lució un collar tipo chocker que simulaba muchos alfileres una orquídea al costado del mismo. Una opción muy extravagante como la artista.

Un poco más sutil apareció el productor Marcio Arantes. Optando por una boina negra, unos lentes de sol con el vidrio amarillo y un par de anillos en su mano. Marcio fue la viva prueba que a veces menos es más.

La Pichu se decidió por un look clásico, el cual solo podría ser acompañado por accesorios igual de elegantes. Y, ¿qué más elegante que las perlas? De este modo, la artista optó por un collar de perlas de varias cadenas y un par de aritos colgantes que hacían juego con este.

Apreciamos cuando un hombre es capaz de arriesgar y darnos looks con detalles que resuenan. En esta ocasión, Jotapê fue uno de los artistas que impactó a todos con su look fresco el cual combinó con una pañoleta y un sombrero sobre esta, ambos de color blanco. Además de añadir el brillo con joyería dorada que elevaba por completo el look.

La modelo y presentadora Lili Estefan también optó por la elegancia con una gargantilla de diamantes en color plateado que hacían juego con sus aritos. Lili dio lujo hasta para llevar.

Un nombre que no ha parado de sonar en el entorno de la música latina es el de Elena Rose. La venezolana no solo ha demostrado su talento para la música, sino que ha dado una lección de estilo con la decisión de accesorios de la noche. La artista acompañó su vestido negro con una impresionante capa en color crema y un collar y aritos chunky en todo dorado con detalles negros. Una muestra de como lucir maximalista.

También puedes leer: Las actuaciones más memorables de los Latin Grammy: Un recorrido por la música latina

Los sombreros han sido sin duda uno de los accesorios que más protagonismo han tenido durante la alfombra roja de los Latin Grammy y Ana Castela lo entendió muy bien. La brasileña apareció con un sombrero vaquero con pedrería gris como el complemento perfecto de su look.

Así como los sombreros, los lentes de sol fueron otro elemento que se repitió mucho entre los artistas y que los hizo lucir relajados y muy sofisticados.

Otra que optó por el maximalismo fue la actriz Kat Graham, con brazaletes y aritos dorados de gran tamaño que no la dejaban pasar desapercibida.