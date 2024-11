Cazzu, la reina del trap argentino, se convirtió en tema de conversación luego de abrirse sobre su ruptura con Christian Nodal en el podcast "Poné la Pava" (PLP), conducido por su amiga y también cantante La Joaqui.

La entrevista, que rápidamente se hizo viral, mostró a una Cazzu vulnerable y sincera, hablando del impacto emocional que le dejó su separación de Nodal. La artista dejó claro que fue una etapa de su vida difícil y dolorosa, en la que tuvo que encontrar fuerzas para avanzar.

Además, aprovechó para aclarar algunas declaraciones de Ángela Aguilar, quien había hecho comentarios que, según Cazzu, minimizaban su experiencia. "Cuando se trata de mis sentimientos, me toca defenderme", expresó contundente.

Pero Cazzu no se quedó ahí, ¡la verdadera sorpresa vino después! El sábado 2 de noviembre, la cantante apareció en la marcha del Orgullo LGBT en Argentina, deslumbrando con un look que fue tanto audaz como, según muchos de sus seguidores, una sutil indirecta hacia Ángela Aguilar.

Cazzu llevó un top azul y una falda corta en tonos lila, pero lo que realmente capturó la atención fueron las "esponjas" que llevaba la falda, un detalle que los fans interpretaron como una alusión a los rumores de que Ángela usa trucos similares para lograr una figura más curvilínea en el escenario.

La encargada de hacer públicas las fotos y videos fue Flor, hermana y DJ de Cazzu, quien compartió los momentos de la marcha en sus redes sociales. En una de las publicaciones escribió: "Brille, reina, brille", mostrando el apoyo incondicional que le tiene en estos tiempos difíciles.

El look de Cazzu no solo fue celebrado por los asistentes a la marcha, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales, con muchos usuarios comentando sobre su estilo y la "indirecta" a Ángela Aguilar. Varios memes y comentarios no se hicieron esperar, destacando que "La nena trampa" supo cómo hacer una entrada triunfal y de impacto.

"Ya Cazzu tuvo suficiente y estoy aquí para eso", "ella dijo: quieren jugar??? pues juguemos!!" fueron solo algunos de los mensajes de los usuarios en redes sociales en donde los videos y fotos del particular look de Cazzu que eventualmente se viralizó.

"No mientan sobre mí"

La entrevista en "Poné la Pava" no solo fue reveladora en cuanto a sus sentimientos hacia Nodal, sino que también mostró una Cazzu fuerte y sin miedo a poner límites.

Al final del podcast, la artista envió un mensaje directo tanto a Nodal como a Aguilar, pidiendo respeto: "No mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos y no hablen más de mí, por favor. Si no es por mí, háganlo por mi hija". Con esta contundente declaración, Cazzu dejó claro que lo que más le importa es la tranquilidad y el bienestar de su familia, en especial el de su hija, Inti.

Así, Cazzu se ha ganado aplausos no solo por su valentía en hablar del tema, sino también por cómo manejó una situación que podría haber sido mucho más conflictiva. Su aparición en la marcha del Orgullo LGBT, con un look cargado de estilo y significado, entre líneas demostró una vez más que es capaz de convertir cualquier situación en una declaración. La reina del trap argentino no necesita hablar directamente para que su mensaje quede claro.