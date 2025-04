El director de 'Home Alone 2: Lost in New York', Chris Columbus, bromeó diciendo que teme ser deportado a su país de origen si corta el cameo del presidente Donald Trump del clásico navideño de 1992, conocido en español como 'Mi Pequeño Angelito'.

"No puedo", declaró Columbus al San Francisco Chronicle . "Si lo corto, probablemente me expulsarán del país. Se me considerará prácticamente no apto para vivir en Estados Unidos, así que tendré que regresar a Italia o algo así", en alusión a la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump.

El director de 66 años agregó que el cameo de siete segundos de Trump se ha convertido en una "maldición" y un albatros al cuello para el célebre director.

"Sólo desearía que desapareciera", añadió.

Previamente, Columbus declaró a Business Insider que el entonces dueño del Hotel Plaza solo permitía al equipo filmar allí si él aparecía en la película, por lo que accedieron a darle un papel a Trump. Trump afirmó posteriormente que el director le rogó que participara en la película, algo que Columbus negó, según informó el San Francisco Chronicle.