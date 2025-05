El actor estadounidense Zachary Levi, conocido principalmente por protagonizar la saga fílmica de Shazam, ahora está en los titulares por un tipo diferente de revelación: su apoyo abierto al presidente Donald Trump y su afirmación de que muchos de sus pares de Hollywood sienten secretamente lo mismo.

"He recibido mensajes de muchas personas que no nombraré, pero que me estaban muy agradecidas por haber tomado la postura que tomé", dijo el actor de "Shazam!" a Variety.

"Me decían: 'Quiero hacer eso, pero tengo mucho miedo'", dijo Levi. "Y yo les respondía: 'Mira, tú estás en tu camino. Yo estoy en el mío".

"Sé que hay gente que preferiría no trabajar conmigo ahora debido a mis opiniones", admitió, señalando que sus agentes han expresado inquietudes de partes anónimas. "Es lamentable. Sabía que probablemente iba a pasar. No tomé esta decisión a ciegas ni a la ligera".

Levi, de 44 años, aludió al escepticismo sobre las vacunas en 2023, luego apoyó al candidato presidencial de 2024, Robert F. Kennedy Jr. , antes de finalmente girar hacia Trump tras el respaldo de RFK.

En 2016, Levi animó a sus seguidores en redes sociales a no votar por Trump. "No me gustaba la trumpidad de Trump; no me gustaban muchas de sus cosas personales, su forma de comportarse a menudo", declaró al medio. "Entiendo la aversión de la gente. ¿Acaso creo que todo el conjunto es perfecto? No".

Levi, un cristiano devoto que ha expresado su apoyo a la comunidad LGBTQ+, no se arrepiente de sus inclinaciones políticas y está abierto a la posibilidad de cambiar de opinión. "Podrían estar engañándome ahora mismo", reconoció. "Estoy depositando mi confianza en los líderes a los que ayudé a ganar las elecciones".

Aún así, cree que hay más actores de Hollywood con él de los que están dispuestos a admitirlo.

"Si bien algunas personas preferirían no seguir trabajando conmigo, hay muchas en ese sector del espectro político que están aún más inclinadas a contratarme y a querer hacer negocios conmigo", dijo. "Ven que lo que hice fue un gran riesgo".