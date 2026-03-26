Dos personas fallecieron tras un ataque con cuchillo ocurrido la noche del 26 de marzo en el principal Pokémon Center de Tokio. Un hombre armado con dos cuchillos apuñaló mortalmente a una empleada antes de suicidarse en la tienda Mega Tokyo, ubicada en el distrito de Higashi-ikebukuro.

El incidente comenzó a las 19:15 en el complejo Sunshine City. La policía recibió rápidamente una avalancha de llamadas de emergencia al 110, el número de emergencias nacional japonés, tras los informes de un apuñalamiento . Los servicios de emergencia encontraron a la trabajadora, de unos 20 años, y al hombre inconscientes en el suelo del local. Fueron trasladados a un centro médico, pero, según informaron los medios japoneses, lamentablemente ambos fallecieron al llegar al hospital.

Se investiga el apuñalamiento en el Centro Pokémon de Mega Tokio.

Según testigos y la información preliminar de los investigadores, el hombre entró a la tienda empuñando un cuchillo en cada mano. Los informes indican que luego causó disturbios dentro del local. Este altercado resultó en el apuñalamiento directo del joven empleado.

Según los informes, inmediatamente después del ataque, el hombre se apuñaló a sí mismo y se cortó la garganta. El personal médico de emergencia encontró a ambas personas inconscientes dentro de la tienda. La sucursal de Mega Tokyo es reconocida mundialmente como la más grande de su tipo y es el establecimiento insignia de la marca.

Agresor y empleada fallecieron tras agresión.

Las imágenes que circulan actualmente en las redes sociales japonesas parecen mostrar las consecuencias inmediatas del ataque justo a las afueras de la tienda. En los vídeos grabados, se ve a varias personas huyendo del lugar mientras el personal de la tienda pone a salvo a los transeúntes restantes. Partes del local aparecen visiblemente revueltas y desordenadas, lo que coincide con los testimonios de los testigos del ataque anterior.

En la distancia que se aprecia en el vídeo difundido, se ve una figura vestida con ropa oscura tendida en el suelo. Algunos observadores sugieren que esta persona podría ser el agresor debido a su vestimenta oscura, aunque actualmente no existe prueba concluyente de que las imágenes muestren fielmente la escena.

Motivo del acosador en el apuñalamiento en el Centro Pokémon aún no confirmado

Los medios de comunicación japoneses intentan determinar si ambos se conocían antes del ataque. Algunas especulaciones iniciales sugieren que el hombre podría haber sido un acosador cuyo comportamiento se descontroló, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado aún esta conexión.

En estos momentos, la única certeza es la repentina pérdida de la vida de una joven. La tragedia resulta especialmente desgarradora dado que tuvo lugar en una tienda que debería estar llena de alegría y felicidad.