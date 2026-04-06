A diferencia de la mayoría de las grabaciones contemporáneas, Waiting for You de Monotronic no se gestó en un estudio. El álbum cobró vida en las playas de Tulum, México, conocida por su mezcla de ambiente relajado durante el día y una vibrante vida nocturna centrada en la música electrónica.

Pero en algún momento entre 2023 y 2024, Ramsey Elkholy , fundador y líder de Monotronic, se mudó al East Village de Nueva York. Allí, completó el resto del disco con una guitarra acústica, a veces acompañado por su colaborador Justin Wands. Posteriormente, Ramsey continuó las sesiones en los estudios Red Hook de Eric Sanderson en Brooklyn, dando forma a las ideas que finalmente definirían el álbum.

Para entonces, el material se había expandido más de lo previsto. Si bien algunas canciones se desarrollaron por completo desde el principio, muchas existían solo como notas de voz grabadas en un iPhone, fragmentos de letras garabateados en cuadernos o ideas de guitarra memorizadas. Otras quedaron abandonadas en las playas de Tulum, donde surgieron por primera vez.

Encontrar el hilo

A medida que el proyecto avanzaba hacia una fase más definida, Elkholy tuvo dificultades para encontrar cohesión entre las canciones. Estas variaban mucho en tono y estructura, lo que planteaba dudas sobre cómo podrían funcionar como un álbum unificado. Sin embargo, con el tiempo, surgieron temas recurrentes: el autodescubrimiento, la superación de la inestabilidad y la perseverancia ante las complejidades del amor. Comenzó a perfilarse un hilo conductor de reflexión existencial, con personajes marcados por el aislamiento y la incertidumbre.

Ese tema se hizo evidente en canciones clave como "Kids of Summer". Con percusión de influencia tribal y capas superpuestas a cargo de Omar Hakim —conocido por su trabajo con Daft Punk, Foo Fighters y David Bowie—, la canción posee una base rítmica sorprendentemente profunda. "Sun Song" ofrece una atmósfera más reflexiva teñida de nostalgia, mientras que "Everything Moves" presenta una mezcla más compacta de rock pesado al estilo de The Strokes con elementos de indietrónica.

Sonidos destacados

Otros temas, como "Kettle Song (Yama Yama)" e "In a Cloud", destacan por diferentes razones. El primero introduce texturas metálicas, acentos de gong y marcadas tonalidades orientales. El segundo, en cambio, opta por un enfoque acústico e íntimo que se aleja de la paleta sonora habitual de la banda, dominada por los sintetizadores.

Cuando llegó el momento de finalizar el disco, la mezcla recayó en John Hanes de MixStar Studios. Trabajando en el mismo entorno que Serban Ghenea, Hanes optó por una configuración híbrida, combinando equipos externos clásicos con técnicas digitales modernas. Este enfoque resultó ser muy eficaz. Incluso sin la contribución directa de Ghenea, el resultado sonoro reflejó sus propios altos estándares.

Dada su diversidad de influencias y enfoques creativos, "Waiting for You" destaca por su singular y cautivadora experimentación y su estilo independiente. Si bien la cuidada y detallada producción le otorga al álbum una claridad y un equilibrio modernos, los arreglos por capas revelan texturas sutiles que invitan a una escucha atenta, testimonio de las experiencias únicas que Ramsey Elkholy y Monotronic han plasmado en cada tema.