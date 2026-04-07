Los fans de BTS , conocidos como ARMY, creían saberlo todo sobre el septeto, pero SUGA acaba de compartir un secreto largamente oculto que ni siquiera sus compañeros habían escuchado.

Durante una reciente aparición en la popular serie "Autocomplete Interview" de Wired, las superestrellas mundiales respondieron preguntas de internet sobre sus carreras y vidas personales. Cuando le tocó el turno a SUGA, finalmente explicó el verdadero significado de su nombre artístico.

"El significado del nombre SUGA", leyó en voz alta de su tarjeta. "Por fin puedo aclararlo".

Min Yoon-gi, más conocido como SUGA, reveló que su seudónimo se inspiró en el luchador de la UFC Sean O'Malley, cuyo apodo "Suga" rinde homenaje al legendario boxeador Sugar Ray Leonard.

En los deportes de combate, el nombre "Suga" se otorga a los luchadores conocidos por su precisión técnica. SUGA explicó que Bang Si-Hyuk, fundador de HYBE y aficionado al boxeo, notó la similitud entre esto y su propio estilo de rap preciso.

Según informó Billboard , Bang le habría dicho hace años: "Ya que tienes un estilo técnico al rapear, deberías ser Suga".

Yoongi telling us the real meaning behind the name SUGA after 13 years and saying that shooting guard was what he just used caused it was annoying to explain... MIN YOONGI HOW LONG DID YOU PLAN TO GATEKEEP THIS INFO pic.twitter.com/Ug1RKNxo13 — ⭑ (@sugadooll) April 6, 2026

Los fans de BTS se sorprenden cuando SUGA revela su nombre real.

Durante años, SUGA les había dicho al público e incluso a sus compañeros de banda que su nombre provenía de "shooting guard", una posición en el baloncesto, porque explicar la conexión con el boxeo era "demasiado tedioso".

Según Se7en , su compañero j-hope reaccionó con sorpresa: "Es la primera vez que escucho esto", mientras que los demás asentían con asombro. Esta revelación llega en un momento en que BTS disfruta del éxito de ARIRANG , su primer álbum de larga duración en seis años, que recientemente se mantuvo en el primer puesto de la lista Billboard 200 por segunda semana consecutiva.

El lanzamiento del álbum también precede a la gran gira mundial del grupo por estadios, que marca sus primeras actuaciones importantes tras su servicio militar.

La entrevista con Wired también permitió a los fans echar un vistazo a los momentos más distendidos de la banda. Los miembros hablaron sobre su reencuentro tras su baja del servicio militar, compartieron sus memes favoritos creados por los fans y exploraron el significado cultural de ARIRANG .

En un intercambio divertido, RM bromeó sobre enseñar inglés a los demás miembros: "No. Simplemente no lo entienden", provocando risas en el grupo. Jin añadió: "El profesor es excelente, pero los alumnos no están a la altura".