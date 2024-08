En 13 años pasan muchísimas cosas. Por ejemplo, Anahí dejó la televisión, se casó, fue primera dama del estado mexicano de Chiapas, tuvo hijos, hizor una nueva gira de RBD y ahora está causando un gran alboroto con su regreso a la pantalla chica.

Eso es justamente lo que pasa con el anuncio de TelevisaUnivision de que Anahí será parte de la nueva temporada del programa '¿Quién es la Máscara?'. Este show marca su regreso triunfal a la televisión después de varios años de ausencia. Su último papel fue como Angélica en la telenovela 'Dos hogares' de Emilio Larrosa, que se emitió en 2011 y contó con la participación de Carlos Ponce y Sergio Goyri como protagonistas.

Durante ese tiempo, Anahí se dedicó a cuidar de sus hijos, Manuel y Emiliano, y a su matrimonio con el político Manuel Velasco. También recorrió el continente americano con su gira. Sin embargo, la también cantante ha decidido poner fin a su 'retiro' para conectar con nuevas generaciones que no la conocieron en 'Chiquilladas' o 'Rebelde'.

Anuncio de su regreso a la TV

La cuenta de Instagram de '¿Quién es la Máscara?' reveló el regreso de la eterna Mía Colucci a la televisión, en el rol de investigadora para la nueva nueva temporada. Aún no se han confirmado oficialmente los nombres de quienes la acompañarán, pero se sabe que compartirá panel con otros destacados.

"El regreso más esperado de esta gran estrella internacional a la televisión solo podía suceder como investigadora de ¿#QuiénEsLaMáscara? 🙌🏻👏🏻 ¡Bienvenida, @anahi!", escribieron en el anuncio oficial que confirma su inclusión en la próxima temporada de este show, donde varias personalidades se presentan en el escenario con máscaras, confundiendo a los investigadores y al público sobre su verdadera identidad.

¿Audición para primera dama?

Carlos Rivera, Martha Higareda y Juan Pa Zurita seguirían en el programa, con Omar Chaparro como presentador, mientras que Anahí ocupará el lugar dejado por Yuri, una de las investigadoras más acertadas de temporadas anteriores.

Aunque sus recientes conciertos con RBD fueron un éxito rotundo, esta nueva apuesta le permitirá a Anahí mostrarse tal cual es, sin interpretar un papel, lo que podría ayudarla a conectar con seguidores que tienen una percepción equivocada de ella o que desconocen su trayectoria fuera del mundo de la farándula infantil y juvenil.

Aunque Anahí no será la protagonista, este tipo de proyectos pueden ser trampolines para los jueces, como ocurrió con Jennifer López en 'American Idol', Sofía Vergara en 'America's Got Talent' y Juanpa Zurita en '¿Quién es la Máscara?'. Estos roles les permitieron mantenerse vigentes y alcanzar audiencias que antes no eran su objetivo. Ahora todas las tías, mamás y hasta las abuelitas ya saben quién es el influencer mexicano y a qué se dedica cuando no está en la emisión.

Además de aumentar su proyección en el mundo del entretenimiento, el regreso de Anahí podría tener un trasfondo político. Se especula que su participación podría ser parte de una estrategia para las elecciones de México en 2030, donde podría apoyar las aspiraciones presidenciales de su esposo, Manuel Velasco, quien no tuvo éxito en los comicios de 2024.

En los próximos seis años, muchas cosas podrían cambiar.

Aunque Velasco no tuvo un buen desempeño en las encuestas de Morena, quedando muy por detrás de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, podría aprovechar la popularidad de su esposa para llegar a un electorado que aún no lo conoce, pero que podría simpatizar con él por su relación con Anahí.

¿Repetirá México en 2030 la historia de Enrique Peña Nieto y La Gaviota Angélica Rivera de 2012? El tiempo y la popularidad de Manuel Velasco lo dirán.

¿Quién es Manuel Velasco?

Manuel Velasco Coello nació el 7 de abril de 1980 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac y comenzó su carrera política a los 21 años como diputado local. En 2006, se convirtió en el senador más joven de la historia de México, y de 2012 a 2018 fue gobernador de Chiapas como candidato del Partido Verde. El 2 de junio de 2024, fue elegido para un nuevo período como senador.

En el ámbito personal, en 2015 se casó con Anahí, quien desde entonces se ha convertido en su mejor compañera en la política, como esposa y madre de sus dos hijos.