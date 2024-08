La artista latina Jennifer Lopez dio un paso que muchos consideraban inevitable: presentó una demanda de divorcio contra Ben Affleck, poniendo fin a su matrimonio de casi dos años. Los detalles del documento tomaron por sorpresa a Hollywood, especialmente por los detalles inesperados que han salido a la luz.

Según el website TMZ, que dio la noticia, la cantante y actriz presentó los documentos legales el 20 de agosto de 2024, una fecha simbólica, ya que coincide con el segundo aniversario de la fastuosa ceremonia de boda que la pareja celebró en Georgia.

Este detalle no parece ser una coincidencia, y marca un hito importante en la historia de 'Bennifer 2.0'.

Un divorcio sin abogados y sin prenup

Una de las cosas más inesperadas es que Jennifer Lopez decidió presentar la demanda de divorcio por su cuenta, sin la ayuda de un abogado, un movimiento conocido como "pro per." Este detalle ha generado sorpresa y especulación sobre las razones detrás de esta decisión, especialmente considerando la complejidad que implica un divorcio de este tipo en el mundo de las celebridades.

Pero lo más loco de todo es que no existe un acuerdo prenupcial entre Lopez y Affleck. Fuentes cercanas a la pareja han confirmado que no firmaron un prenup antes de casarse en Las Vegas el 16 de julio de 2022. Esto implica que todas las ganancias y activos acumulados durante su matrimonio podrían considerarse propiedad comunitaria.

Durante su matrimonio, ambos actores estuvieron muy activos en sus respectivas carreras. Ben protagonizó películas como 'Air' y 'Hypnotic,' y produjo 'The Instigators.' Además, acaba de terminar el rodaje de 'The Accountant 2.'

Por su parte, Jennifer lanzó su álbum 'This Is Me... Now,' protagonizó 'Shotgun Wedding' y 'The Mother,' y completó el rodaje de 'Atlas.' Encima de eso están las ventas de sus productos de belleza y bebidas.

Dada la magnitud de las ganancias que ambos han generado durante este período, la falta de un acuerdo prenupcial podría llevar a negociaciones financieras largas y complicadas.

Lopez renuncia al soporte conyugal

En otro giro inesperado, los documentos de divorcio revelan que J Lo ha renunciado a cualquier derecho a soporte conyugal y ha solicitado al juez que niegue cualquier solicitud similar por parte de Ben Affleck. Este movimiento sugiere que la artista está interesada en cerrar este capítulo de su vida rápidamente y sin complicaciones adicionales, aunque queda por ver cómo se dividirán los activos de la pareja.

Dado que la pareja no tuvo hijos juntos, el proceso de divorcio se simplifica en cierto modo. Sin cuestiones de custodia que abordar, el enfoque principal del proceso será la división de propiedades y activos financieros. Sin embargo, la falta de un prenup y las ganancias significativas que ambos actores han acumulado podrían llevar a una batalla legal prolongada.

Mientras el proceso de divorcio apenas comienza, ambos artistas ya han tomado medidas para separar sus vidas. Recientemente, pusieron a la venta su casa en Beverly Hills, y Affleck compró una nueva residencia en Brentwood. Lopez también está buscando una nueva casa, lo que indica que ambos están dispuestos a seguir adelante con sus vidas por separado.