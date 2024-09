La actriz mexicana Leticia Calderón está que no cabe de la felicidad por el más reciente éxito de Luciano, su hijo, quien graduarse de un curso en la universidad y la orgullosa mamá no quiso dejar escapar la oportunidad de presumir con el mundo su triunfo. La famosa actriz gritó su emoción publicando en Instafrancon una serie de fotos que la muestran en compañía de su hijo mayor, quien padece Síndrome de Down.

"No puedo explicarles lo emocionada y orgullosa que me siento de mi hijo Luciano por haber terminado un diplomado", se lee al inicio del texto que escribió la reconocida estrella de las telenovelas mexicanas.

A continuación agradeció a la Universidad Anáhuac, que fue el centro educativo que le abrió las puertas a su hijo, por la preparación que le brindaron y que le será de mucha utilidad para su futuro.

"Gracias a la @unianahuac @cipriano.sanchez.uamx por permitirles vivir esta maravillosa experiencia, motivarlos, guiarlos e incluirlos para que tengan la oportunidad el día de mañana de ser personas productivas, seguras y felices", continuó ley Calderón.

Amigos famosos de su mamá lo celebran

Además de recibir felicitaciones por parte de su mamá, Luciano también fue celebrado con muy hermosas palabras por parte de los amigos famosos de su madre, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

"Tu bello hijo ❤️", escribió Maribel Guardia, mientras que Brandon Peniche le dedicó un "Wow felicítalo mucho de mi parte dile q lo quiero. Muchas felicidades también a la mamá ❤️❤️❤️❤️" y Laura Flores un: "Esta es una gran noticia amiga!! Bravo por la entereza de ambos!!!!"

Calderón, quien crió a sus hijos como madre soltera al finalizar su relación con el padre Juan Collado, ha hecho hasta lo imposible para que Luciano pueda llevar una vida como cualquier joven de su edad, a tal grado que ya hasta le compró su propio apartamento para el momento en que él decida que está listo para independizarse y trazar su propio camino.

"Esta es mi casa, mi departamento, les voy a enseñar lo que está adentro, bienvenidos. Me ha enseñado a cocinar hot cakes, me ha enseñado a ver lo positivo, a tender mi cama. Estoy contento de mi mamá, me ha enseñado todo lo que necesito para ya cumplir mi sueño", se dijo ilusionado Luciano en su momento.