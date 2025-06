La guerra entre las actrices venezolanas Gaby Spanic y Alicia Machado, potenciada durante su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo, ha entrado en una tregua y no necesariamente voluntaria.

En una entrevista publicada por People en Español, el abogado mexicano Guillermo Pous, quien representa a Spanic, confirmó que la actriz había buscado introducir una demanda legal contra Machado, pero no obtuvo los resultados que esperaba ni en el caso de su compatriota o el del periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, contra el que también buscaba querellarse.

"No procede nada [legalmente]. Se tuvo contacto con estas dos personas en donde se les invitaba a detenerse; no continuar y tampoco volver a hacerlo", ,indicó.

"Por parte de la colega de la señora Spanic (Machado), hubo un comportamiento de una absoluta dama. Accedió, estuvo de acuerdo. Mantiene, claro, esta tregua profesional y personal; lo mismo que decidió hacer la señora Spanic. Y por parte del comunicador no hubo absolutamente ninguna respuesta", detalló.

"El motivo de la carta no era reconciliarlas, simplemente detener estas acciones", explicó.

El pleito entre Alicia Machado y Gaby Spanic

"Gabriela es una chava que necesita ayuda. Que pena. De verdad, me da mucha tristeza, a veces, las cosas que le pasan", dijo la exMiss Universo venezolana recientemente al hablar sobre Spanic. "Gaby es muy necia la verdad. Muy paisana y todo, pero me ha hecho la vida imposible y no hace otra cosa que hablar mal de mí. Me tiene una pinche envidia que no puede con ella. A mí que Gabriela ya me vale madres la verdad", enfatizó.

Estas palabras fueron en relación a la supuesta reacción de Spanic a las revelaciones que Machado había hecho sobre su relación con el controvertido actor y cantante mexicano Pablo Montero.

Por su parte, Spanic había explicado que trató de ignorar los comentarios de su colega y compatriota, pero sus últimas declaraciones la llevaron a considerar llegar a los tribunales para detener los ataques y "las difamaciones".

A pesar de la tregua, Pous no descartó llegar a los tribunales si el comportamiento se reanuda: "Lo que se busca es dejar el antecedente, ¿para qué? Para que si llegara a suceder de nuevo, entonces, existe el dolo, la mala fe. Se intentó por la vía conciliatoria. Se podrían iniciar acciones por difamación".