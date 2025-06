A pocos meses del arranque de su nueva gira, el cantautor español Alejandro Sanz enfrenta acusaciones graves por parte de Ivet Playà, una joven catalana que asegura haber tenido una relación íntima con él desde que tenía 18 años.

El testimonio de Playà, compartido a través de un video publicado en TikTok e Instagram, detalla cómo pasó de supuestamente ser una fan devota a convertirse en víctima de lo que describe como "una pesadilla".

"Todo empezó en 2015. Yo era su fan, y él me siguió en redes sociales. Me alucinaba que alguien como él, tan famoso, me comentara fotos y me mandara mensajes privados", relata Ivet con la voz entrecortada.

En sus redes sociales, Ivet Playà se presenta como una creadora digital, exgimnasta y excommunity manager. Su perfil en Instagram (@ivetplaya) muestra un estilo de vida activo, con publicaciones sobre bienestar, crecimiento personal y reflexiones.

Con apenas 18 años, asegura que Sanz comenzó a contactarla de manera privada. Un año después, ya había asistido a diez conciertos en un mes y medio, recorriendo España tras su ídolo.

"Yo era una niña que se puso a trabajar de dependienta para poder seguir su gira. Él lo sabía. Jugó con mis sueños", afirma.

A los 22 años, Ivet dice haber dejado su hogar en Barcelona para mudarse a Madrid, donde fue contratada por Sanz. Fue durante esa etapa que la relación, según ella, se volvió íntima.

"Se suponía que estaba viviendo un sueño... pero fue una pesadilla. Me siento engañada, utilizada, humillada, incluso sucia. No sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta intimidad".

En ese entonces, Alejandro Sanz estaba casado con Raquel Perera, con quien tuvo dos hijos. Aunque la separación se oficializó en 2019, vivían juntos en esa etapa. El cantante promocionaba su álbum Sirope (2015) y realizaba una exitosa gira internacional.

Según declaraciones de Playa, Sanz mantenía una imagen pública impoluta mientras en privado, "vivía en una realidad paralela".

"Él mismo lo dijo en una entrevista este año: que se lleva gente por delante, que es peligroso. A mí me ha llevado por delante. Se siente por encima del bien y del mal, y eso es lo más peligroso", denuncia.

En octubre de 2019, Sanz comenzó a salir con la artista plástica cubana Rachel Valdez, de quien se separó en 2023. Actualmente, Sanz mantiene un romance con la actriz española Candela Márquez.

El testimonio de Ivet ha generado reacciones polarizadas en redes sociales. Algunos usuarios la acusan de oportunismo, mientras otros destacan su valentía. En su video, ella enfatiza que su motivación no es el escándalo, sino dejar constancia:

"Conmigo no se firmó ningún papelito. Creo que soy de las pocas que puede plantarse y decir que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo para estar cerca de él".

Contactamos al equipo de Alejandro Sanz para obtener su versión sobre las acusaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hemos recibido respuesta.

Aquí está la transcripción de todo su video:

Hola, soy Ivet y estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy. Todo empezó en 2015. Yo yo era su fan y él me siguió en redes sociales y yo alucinaba con que alguien como él, tan, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandaba mensajes privados, me comentaban mis fotos, incluso publicaba cosas mías en sus redes y el vínculo fue más. Y quedamos por primera vez en privado. Cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento.

Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio. Lo sabía. Yo era una niña, una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España. Detrás de él me hice diez conciertos en un mes y medio y él lo sabía. Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él. Y bueno, en esa época no sé realmente el motivo, pero no se espiaban las conversaciones que manteníamos por privado. Y la verdad es que yo al menos no tengo nada ni tenía nada que esconder. Pero bueno, aún así, mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta intimidad.

Siento que aún intentando justificarle, pero os juro que lo intentaba justificar de todas las maneras, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, incluso humano. Recuerdo una entrevista que dio en marzo de este año. Decía que. Decía que se lleva gente por delante y decía que es peligroso. Y si tú que has llegado hasta aquí, te preguntas que por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce y creo que creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años. Y creo que se siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso, porque creo que en el fondo lo está. Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara y eso es aún más peligroso. Pero yo. Pues conmigo no se firmó ningún papelito y en parte siento la responsabilidad moral porque puedo y porque creo que soy de las pocas que puedo hacerlo de plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz, que ya está bien y que conmigo se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado hasta el final. Ya no soy esa niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo.