Y si creías que estabas enterado de los más grandes secretos de la menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, pues no. Estabas en un error, y es que la también empresaria se ha confesado y presentó a un álter ego.

'Keely' es el nombre con el que Kylie se refiere a su 'otra yo' y, en exclusiva para British Vogue, reveló detalles de cómo es su comportamiento. "Ella cobra vida cuando está trabajando con todo el glamour". Todo lo contrario de Kylie, que es ella misma, pero cuando está sudando y sin maquillaje.

En el material audiovisual publicado, la hermana menor de Kourtney, Kim, Khloe Kardashian y Kendall Jenner, está disfrutando de unas fresas con crema y afirma "soy un poco más Kylie en este momento".

En esta misma entrevista, Kylie, quien ha logrado posicionarse como empresaria y ocupar los primeros lugares en las listas de personas influyentes y con grandes fortunas, contó que está disfrutando su vida al máximo.

¿Cuántos años tiene Kylie Jenner?

"Voy a cumplir 27 años y finalmente me siento yo misma de nuevo", dijo, haciendo referencia a otra de sus recientes confesiones: la depresión posparto que ha tenido que enfrentar tras el nacimiento de sus dos hijos.

Pero, esto tan solo duró un año, Kylie asegura que la maternidad lo es "todo" para ella. "Quería tener hijos con todas mis fuerzas", confesó, aunque también contó que Stormi no fue algo planeado.

"No importa por lo que esté pasando o cómo luzco o lo que Internet escriba sobre mí ese día. Llego a casa y mis hijos me aman incondicionalmente. Están obsesionados conmigo y eso me ha enseñado a caminar por la vida un poco más tranquila. Pienso: 'Bueno, tengo a estos pequeños humanos en casa que me necesitan y me aman y piensan que soy la persona más perfecta del mundo, así que realmente no necesito la validación de fuentes externas'", agregó.

Y, como era de esperarse, el nombre de Timothée Chalamet también salió a relucir, aunque a ella no le gusta hablar de su relación amorosa. "La privacidad es muy importante para mí en la vida", puntualizó.

Muchos consideran que no es necesaria tanta exposición por parte de la pareja a la hora de hablar de sus vidas, puesto que se han dejado ver en un sinfín de ocasiones juntos y enamorados. Otros también apuntan a la madurez que ha adoptado Kylie desde que está con el reconocido actor, "ella prefiere ser una persona hogareña en la mayor parte de su tiempo. Para Kylie, su familia, sus hijos y luego, obviamente, Timothée son todo... Ya ha pasado el momento de salir y hacer amistades en Hollywood.

Recientemente Kylie celebró su cumpleaños y quedó en evidencia su plan de mantenerse con un perfil más familiar y con un círculo de cercanos bastante reducido.