Un torbellino de rumores ha envuelto a Jennifer Aniston y a un nombre que pocos conocían hasta hace poco: Jim Curtis. La actriz, productora y empresaria no solo fue capturada por paparazzi en España con el que sería su nuevo amor. Ella misma también está alimentando los rumores.

Según reportes del medio Page Six, la actriz de Friends y el coach de vida habrían estado saliendo desde hace aproximadamente un mes.

Los rumores comenzaron tras ser vistos juntos en abril en California y, más recientemente, disfrutando de unas vacaciones románticas en Mallorca. Desde entonces, internet no ha dejado de preguntarse: ¿Quién es Jim Curtis?

¿Quién es Jim Curtis?

Jim Curtis es un coach de vida e hipnotista con más de 550 mil seguidores en Instagram, donde promueve servicios, como sesiones individuales, terapias grupales virtuales y comparte mensajes motivacionales. También es autor de libros como The Stimulati Experience: 9 Skills for Getting Past Pain, Setbacks and Trauma to Ignite Health and Happiness y Shift: Quantum Manifestation Guide.

Curtis ha sido completamente honesto sobre sus propios desafíos personales. En 1995, cuando era estudiante de primer año en la Universidad de New Hampshire, fue diagnosticado con lesiones en la médula espinal tras sufrir un dolor nervioso crónico.

Aunque tiene una base sólida de seguidores, Curtis no pertenece a los círculos A-list de Hollywood. No se conocen detalles públicos sobre su vida amorosa previa o su patrimonio. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales incluyen testimonios de clientes, fragmentos de su pódcast y frases inspiradoras. Es evidente que su foco está en el bienestar mental, tanto propio como de quienes lo siguen.

La cronología del presunto romance

Este episodio marcó un antes y un después, alejándolo de su vida como "chico de fraternidad" y llevándolo hacia métodos de sanación alternativos. Así nació su enfoque de "hipno-realización", centrado en ayudar a las personas a superar traumas, mejorar sus relaciones y romper patrones tóxicos.

La historia entre Jennifer Aniston y Jim Curtis parece haber comenzado en abril, cuando él dejó un emoji de corazón en una publicación de la actriz donde aparecía haciendo ejercicio. En mayo, Aniston incluyó uno de los libros de Curtis en un carrusel de fotos publicado en Instagram. Fue el primer guiño público hacia él.

Un par de meses después, ambos fueron vistos juntos en público. Primero, se les vio acurrucados en el lujoso hotel Ventana Big Sur en California. Luego, la pareja fue fotografiada por el Daily Mail paseando por Mallorca, donde incluso Aniston presentó a Curtis a su amigo cercano Jason Bateman y su esposa Amanda Anka. El grupo celebró esa misma noche en un yate, avivando aún más los rumores de romance.

¿Confirmación en camino?

Hasta el momento, ni Aniston ni Curtis han confirmado oficialmente su relación. Sin embargo, las imágenes y las señales en redes sociales han sido más que sugerentes. Desde su separación con Justin Theroux en 2017, Aniston no ha hecho pública ninguna relación, lo que hace aún más notorio este aparente vínculo.

¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en la vida amorosa de Jennifer Aniston? Los fans están atentos, esperando ese "hard launch" que confirme lo que ya parece inevitable.