La artista de música regional mexicana Alicia Villarreal confirmó hoy lo que muchos sospechan. Está en proceso de divorcio. Y es que en los últimos días, su matrimonio con Cruz Martínez ha estado en boca de todos debido a la supuesta nueva infidelidad del exintegrante de los Kumbia Kings.

La intérprete de 'Te Quedó Grande la Yegua' se pronunció sobre esta polémica en una conferencia de prensa que otorgó y en la que habló sobre el concierto que dará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Sin embargo, ante la ola de rumores, no pudo evitar responder sobresu situación sentimental.

Alicia Villarreal se confiesa

"En los matrimonios hay altibajos y lo que sí les quiero decir es que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él. Tengo unos hijos y yo no hubiera querido empezar con esto, pero quiero decirles que tengo una familia, tengo unos hijos y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil cómo sobrellevo esta historia", se sinceró la artista.

Aunque no ahondó en detalles, todo parece indicar que ya no hay marcha atrás. La decisión está más que tomada, a pesar de que en el pasado había perdonado las supuestas infidelidades del papá de dos de sus hijos, con quien se casó hace poco más de 20 años.

Alicia y Cruz comenzaron a salir al poco tiempo de su separación de Arturo Carmona, el papá de Melenie, su hija mayor. Cuando salió el divorcio se casaron rápidamente.

Así comenzó su historia de amor

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se conocieron cuando él era productor de Grupo Límite, la agrupación de la que ella era vocalista, pero para aquel entonces ella seguía casada con Arturo Carmona, de quien se separó en 1998.

Al poco tiempo de su separación comenzó a salir con Cruz, quien para aquel entonces estaba despuntando con los Kumbia Kings y cosechando grandes éxitos, pero eso no fue un impedimento para que lo suyo llegara al siguiente nivel.

"Me lo llevé a Monterrey y ya no se regresó, ya no pudo vivir en Corpus, él ya quería estar en Monterrey, más cerca de mí, tardamos un tiempo para que me pidiera que fuera su novia. Yo me sentía grande, yo decía que una familia, fui muy clara con él: '¿Cuál es mi prioridad en una familia y que yo necesito para mi hija y mi hija vive conmigo en mi casa, vez que yo no vivo con mi mamá, yo vivo con mi hija, mi hija y yo somos un hogar, te podemos invitar a nuestro hogar'", declaró en su momento en entrevista con Pati Chapoy.

Se casaron en el 2003

Su historia de amor con Cruz Martínez fue tan, pero tan en serio que en 2003 se casaron, a pesar de que él en un inicio fue muy serio, tímido y calladito, tal y como ella misma lo describió.

"Yo me casé en 1998 y me divorcié en el 2000, y me casé con Cruz en el 2003. Con el último disco de 'Límite', en el 2001, 2000, ya está en lo último de divorciarme y entonces, la disquera dice queremos que AB Quintanilla sea productor de la mitad del disco, junto con Gerardo", contó Alicia.

De su amor nacieron dos hijos, Cruz Ángel y Félix Estefano, quienes lo son todo para los dos artistas, pero pese a ello su matrimonio estuvo lejos de ser perfecto, pues la cantante tuvo que perdonar varias infidelidades y engaños del hombre con el que pasó los últimos 20 años de su vida.

La infidelidad que fue el punto de quiebre

La última supuesta infidelidad de Cruz Martínez se habría producido durante una escapada a un bar en la ciudad de Monterrey, tal y como lo exhiben una serie de imágenes que se dieron a conocer y que lo dejaron muy mal parado frente a todos y en especial frente a la mamá de sus dos hijos, quien ya tomó la determinación de no perdonar y volver a empezar.