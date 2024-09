Mientras nos despedimos del verano, Jada Pinkett Smith ha encontrado una manera de avivar la llama del interés público con una enigmática publicación en Instagram. La actriz, que había mantenido un bajo perfil tras el conmocionante lanzamiento de su controversial libro "Worthy", ha provocado una oleada de especulaciones sobre su relación con su esposo Will Smith y posibles nuevos romances.

Todo comenzó el fin de semana de Labor Day, el día del trabajo en Estados Unidos, cuando Pinkett compartió un carrusel de imágenes mostrándole a sus seguidores cómo había disfrutado del verano. Entre lellas, se encontraba una selfie de ella en la playa, un atardecer y un video de ella disfrutando de un paseo en jet ski con un hombre desconocido. Obviamente y conociendo los atecedentes de su relación "abierta" con Smith, comenzaron los rumores.

"El verano está llegando a su fin y mi corazón ha estado floreciendo de muchas maneras. No puedo esperar para compartirlo. Hasta entonces... solo estoy disfrutando del final de las vibras veraniegas"

Escribió Pinkett Smith, dejando entrever un mensaje que generaría muchas preguntas entre sus seguidores.

El hombre secreto de Jada Pinket Smith

Las reacciones no tardaron. Un fan comentó con serenidad: "Así es como se ve la paz", mientras que otro expresó: "Siempre has sido impresionante." Sin embargo, la mayor intriga surgió cuando un usuario preguntó directamente sobre el hombre que la acompañaba en el jet ski: "¿Es Will?".

Aunque la identidad del acompañante permanece sin confirmar, la mayor parte de los seguidores coincidió en que no era el famoso actor de 55 años. Este detalle avivó aún más las especulaciones sobre un posible divorcio entre los dos. La incertidumbre aumentó cuando se observó que el perfil de Pinkett Smith es privado y los comentarios están restringidos, lo cual añadió aún más suspenso a la situación.

Sin embargo, la controversia no es nueva para Pinkett, quien ha estado en el centro de críticas desde que en su libro desveló que ella y Will habían estado separadas en secreto desde 2016. Además, la publicación reveló detalles sobre su relación con el fallecido rapero Tupac Shakur y el tumultuoso "entrelazamiento" con el cantante August Alsina. Todo esto se complicó aún más cuando Will Smith se vio envuelto en el escándalo del altercado con Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar de 2022, cuando el comediante hizo chistes sobre la apariencia de Jada.

A pesar de la turbulencia, Pinkett y Smith han dejado claro en varias ocasiones que el divorcio no está en sus planes inmediatos. Ambos han mencionado que están trabajando en su relación y, a pesar de la falta de apariciones públicas conjuntas, continúan su vida familiar, como lo demostró una reciente foto de Will con sus hijos en una publicación del Día del Padre.

Mientras tanto, Will Smith ha estado ocupado con su carrera, lanzando el sencillo "You Can Make It" y presentándose en los BET Awards 2024. Su agenda apretada y los constantes viajes internacionales sin Jada han añadido más leña al fuego de las especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado nuevas declaraciones sobre el estado de su matrimonio o sus vidas personales en general, dejando a los fans a la expectativa de lo que podría pasar entre Jada y Will.