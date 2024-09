El conductor de televisión ecuatoriano Efraín Ruales, asesinado en enero de 2021, habría celebrado su cumpleaños 40 el pasado 31 de agosto. Para recordarlo, familiares del también modelo, decidieron rendirle un emotivo homenaje en sus redes sociales y así conmemorar su nacimiento.

Como era de esperase, durante el programa 'Siéntese Quien Pueda', de la cadena Univision, hablaron sobre este homenaje, siendo Alejandra Jaramillo, una de las conductoras y expareja de Ruales, quien reaccionó ante los videos.

"Alejandra, sabemos que Efraín es parte muy importante de tu vida, fue tu pareja, ¿qué sentiste cuando viste ese video", preguntó uno de sus compañeros a Jaramillo.

"La familia de Efra es una familia que llevo en mi corazón por siempre. De hecho, me llevo muy bien con ellos, hasta ahora. Dicen que cuando una persona parte del plano terrenal, es lindo recordarla el día que nació, el día en que llegó a esta tierra y el 31 de agosto, efectivamente, hubieran sido 40 años", indicó Jaramillo.

"Yo creo que Efraín fue una persona que tocó el corazón de todos los que lo conocimos y también de la gente que no lo conoció, pero lo vio a través de una pantalla. A Efraín lo recordaremos siempre y lo llevaremos en nuestros corazones y como él dijo en vida, se trata de amor y no de muerte", agregó Alejandra.

Alejandra Jaramillo habla de sus planes con su pareja Beta Mejías

Hace unos días, Alejandra Jaramillo ofreció una entrevista a Jomari Goyso para el programa 'Más Moda Menos Filtro', donde no tuvo reparo para hablar de su romance y planes con su pareja Beta Mejías, creador de contenido originario de Colombia.

Cuando Alejandra fue cuestionada respectó a si próximamente habrá boda comentó que sí han hablado de un futuro juntos, pero no tienen una fecha en específico para casarse.

"Estamos hablando de ser papás pronto", reveló para luego indicar que sí se ve en algo más formal con Beta Mejías.

"Yo creo que el casamiento se dará luego de que él me lo proponga y yo no le voy a poner fecha para que me lo proponga, que me lo proponga cuando le nazca, ¿me entiendes?", agregó.

Alejandra también explicó que tendría hijos con Beta antes de casarse: "Yo he aprendido que en la vida no hay que seguir un orden exacto", asegurando que se han estado poniendo de acuerdo para tener bebés dentro de un año o un año y medio, con la intención de formar su propia familia.