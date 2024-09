George RR Martin, quien antes había estado encantado con los primeros episodios de 'House of the Dragon', mostró ahora su decepción con algunos cambios, hechos por el showrunner Ryan Condal, en la segunda temporada de la precuela de su exitosa saga 'Game of Thrones'.

Uno de los puntos más polémicos y que preocupa al autor de 'Fire & Blood', ha sido la eliminación del personaje del príncipe Maelor, hijo de Aegon y Helaena Targaryen, quien, según el libro, jugaba un papel crucial en la progresión de la trama.

Según The Guardian, Martin publicó - y eliminó luego - una entrada en su blog titulada "Cuidado con las mariposas". En este post contó que originalmente objetó la decisión de eliminar a Maelor cuando Condal le explicó en 2022 que, por razones prácticas, se prefería no incluir al personaje.

El argumento del showrunner al parecer fue que la inclusión de otro niño pequeño, de aproximadamente dos años, habría supuesto complicaciones en la producción, retrasos y un aumento de costos. Condal le aseguró que Maelor no sería eliminado por completo, sino que su aparición sería postergada para la tercera temporada. Con estas razones en mente, Martin aceptó el cambio.

¿Promesas incumplidas?

Sin embargo, Martin reveló que se le informó que Maelor no aparecería en absoluto en la serie, lo cual ha generado una gran preocupación en el autor. En 'Fire & Blood', la existencia de Maelor es clave en eventos futuros que impactan de manera significativa en la narrativa. En una escena crucial del libro, Helaena se ve obligada a elegir cuál de sus hijos debe morir, y elige a Maelor para salvar a sus gemelos. Los asesinos ignoran su elección y matan a Jaehaerys, desencadenando una serie de eventos que afectan radicalmente a varios personajes.

A pesar de que en la adaptación de HBO Helaena sí se ve obligada a elegir, lo tiene que hacer solo entre sus gemelos, y, en un giro de la trama, decide sacrificar a su hijo Jaehaerys para salvar a la niña.

Martin explicó que suprimir a Maelor no solo modifica el impacto emocional de la escena en la serie, sino que podría tener un efecto en cadena en las próximas temporadas. Al eliminar este personaje, se alteran importantes eventos futuros que estaban conectados con su muerte, lo que podría debilitar el enlace de la historia. El escritor sugirió cambios por venir que podrían tener efectos mas "tóxicos" en la narrativa, lo que indica que las modificaciones no se detendrán ahí.

A pesar de sus preocupaciones, Martin ha reconocido las dificultades de adaptar una obra literaria a la pantalla, especialmente cuando se trata de cuestiones logísticas y presupuestarias. Sin embargo, dejó claro que, en su opinión, "lo mas simple no siempre es lo mejor", haciendo referencia a la decisión de simplificar la trama eliminando personajes clave.

Por su parte, HBO ha defendido las decisiones del equipo creativo, argumentando que las adaptaciones requieren decisiones difíciles y ajustes necesarios para el formato televisivo. ¿Se repetirá la historia del polémico final de 'Game of Thrones'?