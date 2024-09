La plataforma de streaming de contenido en español Vix lanzó, "Casados Con Hijos", una adaptación de 10 episodios de la icónica comedia estadounidense "Married With Children". La serie, que sigue a una familia con divertidas y a veces incómodas situaciones cotidianas, promete traer de vuelta el humor irreverente que conquistó a millones.

En el avance, se ve claramente como la serie sigue la divertida línea de su versión original, pero adaptada a la forma de vivir de los mexicanos, tomando como ejemplo su humor, colores, profunda conexión familiar, y mucho más.

El equipo encargado de hacer reír a los espectadores estará conformado por Adrián Uribe, que interpretará al padre de familia, "Alfonso "Poncho" Olivares", junto a la actriz y cantante Sandra Echeverría como su esposa, "María de los Ángeles López de Olivares". Junto a ellos, Val Dorantes y Maximiliano Nájar Márquez darán vida a "Alexa y Jonathan Olivares", hijos de la pareja.

Sandra Echeverría reveló haber logrado un objetivo muy personal con este proyecto: "Yo estudié en Los Ángeles, lo que más me gustaba era hacer sitcom, pero no había realmente muchas oportunidades (de trabajo) para los latinos, así que el hecho de que hoy en día pueda hacer este género en mi propio país e idioma, es un sueño hecho realidad", dijo en entrevista a El Universal.

Al elenco se suman también Luis Arrieta y Tamara Niño de Rivera, que darán vida a los vecinos de los Olivares, María de Lourdes "Marilú" y Esteban de la Madrid, para sumar ocurrencias y cotidianeidad a la historia.

Todos ellos convivirán en el corazón de Villacoapa, Ciudad de México, en medio de una familia que vive bajo el trabajo de Poncho, un seguidor del Atlante y gerente de una zapatería y de 'Angie', madre que siempre busca el bienestar de los suyos pero en ocasiones sin saber cómo lograrlo; le va mal con las tareas de la casa pero es buena en su emprendimiento vendiendo leggins deportivos.

La producción estuvo a cargo de Sony Pictures Entertainment y de Artus Chávez, Magalli Urquieta, Daniel Jiménez y Jacobo Vázquez como escritores encargados de construir la historia.

'Casados Con Hijos' en México, una nueva adaptación dentro de la televisión

Pese a que cada interpretación de una historia es diferente, esta no es la primera vez que se adapta 'Married With Children' para una versión de la televisión mundial y, en especial, la latinoamericana. La serie original duró 10 años (1987-1997) y su trabajo, también a cargo de Sony Pictures, dejó una estela que varias cadenas intentaron imitar con un éxito no tan prolongado.

Una de los primeros países en conseguir hacerse con los derechos de la serie para replicarla fue Argentina, presentada en 2005 y culminada en 2006 tras dos temporadas. De la mano del primer actor y humorista, Guillermo Francella, sigue igual la tónica de un padre frustrado que estuvo a punto de debutar a los 17 años en el equipo Racing de Avellaneda antes de ser obligado a casarse con su novia que se encontraba embarazada en aquél entonces. La misma cuenta con el guión original de mantener a su esposa, sus dos hijos y sus vecinos.

Adicionalmente en Colombia y Chile se repitió la misma fórmula entre 2006 y 2008, con protagonistas de los respectivos países y la historia de la familia semi-disfuncional que comparte con sus vecinos durante su vida diaria.

Brasil, Alemania, Bulgaria, Croacia, España, Inglaterra y hasta Rusia contienen versiones propias de 'Married With Children', que entre 1990 y 1994 estuvo nominada a cuatro premios del Globo de Oro gracias a la actuación de Katey Sagal.

¿Sobrevivirá "Casados con Hijos" en la era de la cultura de la cancelación?

Para quienes no están familiarizados con el show original, "Married With Children" rompió moldes en su época con su ácido retrato de la típica familia disfuncional. Con personajes sarcásticos, chistes sobre situaciones familiares incómodas, y críticas abiertas a las expectativas sociales, la serie se convirtió en un fenómeno. Ahora, "Casados con Hijos" busca replicar esa fórmula, pero en un contexto latino y, claro, en un tiempo donde el humor ofensivo tiene límites mucho más claros.

La versión de Vix ha mantenido gran parte del tono de la serie original, con personajes que no se guardan nada y situaciones donde el machismo, los roles de género y los comentarios fuera de lugar están al centro. Pero, en una era donde las redes sociales amplifican cada comentario y donde la "cancelación" está a la orden del día, algunos se preguntan si esta serie podrá realmente conectarse con las nuevas generaciones o si simplemente será vista como un intento anticuado de provocar.

¿Un humor pasado de moda?

Hoy en día, muchos programas de los 90 no podrían existir tal cual, y Casados con Hijos no es la excepción. Aunque el show apuesta por la nostalgia y por su humor clásico, las audiencias de hoy son mucho más críticas con los estereotipos y las bromas que, hace 30 años, tal vez no generaban tanto revuelo. La pregunta clave aquí es si la serie logrará adaptar esos temas sin cruzar los límites del humor actual, o si será vista como un programa que vive en el pasado.

Además, la cultura de la cancelación ha cobrado fuerza en redes sociales. Un comentario mal hecho o un chiste mal recibido podría convertir a la serie en un blanco fácil. Pero, ¿es posible que un show con humor disruptivo sobreviva en esta era? Quizás, si logra manejar su irreverencia de manera inteligente, consciente y contextualizada para la audiencia actual.

¿Gen Z se enganchará con Casados con Hijos?

La Gen Z, al ser una generación hiperconectada, es mucho más crítica con los mensajes que consumen. Temas como la diversidad, el respeto y la inclusión son fundamentales para ellos. Si Casados con Hijos puede usar su irreverencia para desafiar normas sociales, sin caer en el simple uso de estereotipos o comentarios ofensivos, podría conectar con esta audiencia. Pero si se aferra a un humor desactualizado, es probable que no dure mucho antes de recibir una ola de críticas.