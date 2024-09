'Shogun' y 'The Bear' son las series favoritas a hacerse con los galardones más importantes de los premios Emmy 2024. La ceremonia se dedica anualmente a reconocer el trabajo de las producciones de la televisión y este año, la gala se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

'Shogun' es la producción con más nominaciones con 25 candidaturas. La siguió muy de cerca, con 23, la producción de FX, 'The Bear'. Ambas con gran ventaja a la tercera máxima aspirante: 'Baby Reindeer' (Netflix) con 11, que a pesar de la controversia en la que estuvo envuelta, la comedia cuenta la historia de una mujer que se obsesiona con un comediante que la ayudó en cierto momento de su vida.

Junto al trío mencionado, otras producciones como 'Only Murders in the Building' (Disney, HULU) con 21 nominaciones, 'True Detective: Night Country' (HBO), con 19, y 'The Crown' (Netflix), con 18, completan los proyectos más aclamados por la crítica que buscarán quedarse con la mayor cantidad de estatuillas.

Los premios más codiciados

Dentro de los premios más importantes de la ceremonia se encuentran la Mejor Serie de Drama y dentro de los nominados, además de 'Shogun', se incluyen 'Fallout' (Amazon Prime Video), 'The Gilded Age' (HBO) y 'Mr. and Mrs. Smith' (Amazon Prime Video), mientras que en la Mejor Serie de Comedia, apartando a 'The Bear' y 'Only Murders in the Building', están 'Abbott Elementary' (ABC), 'Curb Your Enthusiasm' (HBO), 'Hacks' (HBO), 'Palm Royale' (Apple TV+) 'Reservation Dogs' (Disney) y 'What We Do In Shadows' (Disney).

¿Por qué Shogun y The Bear lideran las nominaciones a los Emmy?

Gran parte del éxito de 'Shogun' y 'The Bear' se se debe a sus historias y la forma tan atractiva en que están relatadas, convirtiéndolas en las series dominantes de la venidera gala de los Emmy. 'Shogun' es la segunda serie de la historia con un idioma distinto al inglés (japonés) en ser nominada a Mejor Serie Dramática.

La primera temporada se trata del primer inglés, William Adams, en pisar tierras niponas en medio de una expansión de imperios por toda la nación asiática. Basada en una novela de James Clavell las batallas, la historia que combina drama con suspenso, las batallas y la gran actuación de estrellas como Anna Sawai e Hiroyuki Sanda hacen a 'Shogun' una de las favoritas a arrasar en los premios y una de las series más vistas en 2024.

El artista cubanoamericano Nestor Carbonell, ya ganó en Emmy, como mejor actor invitado por su interpretación en 'Shogun'.

Un análisis que coincide a plenitud con lo visto en 'The Bear', que narra la vida de un chef de Chicago que debe dejar su vida en el extranjero para retornar a casa y hacerse cargo del restaurante que heredó de su hermano, quien se quitó la vida.

Desde su primera temporada, en cada capítulo la comedia se junta con el drama dando paso a la segunda temporada, que competirá en la gala 2024. Esta alza el nivel de la serie con invitados sorpresa como la primera actriz Olivia Colman, el protagonista de 'Better Call Saul' (Netflix), Bob Odenkirk, o Jamie Lee Curtis. La inolvidable actriz acaba de ganar este domingo el premio en ceremonia no televisada a la Mejor Artista Invitada en serie.

La actriz boricua Liza Colón-Zayas, quien hace de una de las cocineras en 'The Bear' está nominada a los Emmy por primera vez en su carrera, como Mejor Actriz Secundaria de comedia.

¿Cómo, cuándo y dónde ver la edición 76 de los premios Emmy?

La transmisión arrancará desde las 4:00 PM (ET) del 15 de septiembre en Estados Unidos con la alfombra roja, que durará aproximadamente hasta las 7:00 PM (ET). Esta se podrá ver en TV convencional a través de ABC, mientras que por streaming en la app de ABC, YouTube TV o Hulu +, presentados por los animadores Robin Roberts y Will Reeve.

Para Latinoamérica, los premios se transmitirán como es costumbre en TNT por cableoperadoras en formato SAP, mientras que HBO en su plataforma Max también tendrá el evento completamente en vivo.