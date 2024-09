Hernán Hernández, quien es uno de los integrantes más emblemáticos de 'Los Tigres del Norte', no solo se caracteriza por su envidiable voz y su habilidad para los instrumentos musicales, sino que también por su mechón blanco, el cual ya forma parte de su vida.

En una reciente entrevista, que concedió en Colombia a 'Los 40', el afamado intérprete habló de los más diversos temas, incluido su famoso mechón blanco, luego de que el entrevistador lo cuestionara acerca de si ha pensado quitárselo y no creerás su respuesta.

"No he pensado eso (quitármelo) porque es como mi marca registrada", compartió Hernán.

Solo lo haría por una muy poderosa razón

A pesar de que en un inicio se mostró renuente a quitarse su famoso copete, el intérprete pensó mejor las cosas y dio a conocer la única razón por la que sí lo haría y con ello dio muestras del gran corazón que tiene.

"Me lo quitaría como por una causa noble, por decir, de repente, trabajamos con fundaciones y ayudamos a mujeres con cáncer de mama, así como diferentes causas en Estados Unidos y sería bonito hacerlo en una buena causa, aunque ya después no me conozcan, pero qué se le hace", compartió con ese sentido del humor que lo caracteriza.

Sus fans aman su copete, pero...

En la misma conversación detalló qué sí se quitaría, pero no tanto por él, sino por los fans, quienes no son tan amantes de esa parte de él.

"Lo que cada rato me están diciendo que me quite esto (barba) porque ya tengo como cinco años que la tengo", se sinceró.

A su mamá tampoco le gustaba

La anécdota con sus fans sirvió para que Hernán recordara que su mamá también era del team anti barba.

"Mi mamá siempre nos regañaba si traíamos barba, no le gustaba vernos con barba. (Decía) que nos mirábamos muy matones, como muy enojones, como muy mayores, siempre decía eso, que no nos quedaba, decía ella", concluyó sobre esa peculiar anécdota. ¿A ustedes qué versión de Hernán les gusta más?