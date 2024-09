Mas que una costumbre, es una tradición. Cada año cuando se acerca Halloween despierta ese hábito que tenemos de ver sagas y películas de terror, como 'Scream', 'A Nightmare on Elm Street', 'Friday, The 13th', entre muchas otras más. Netflix, conociendo el gusto de los aficionados, no defrauda y preparó un octubre de 2024 lleno de suspenso y miedo con sus nuevos estrenos.

Con este entusiasmo, un usuario de redes sociales se dedicó a recopilar los estrenos de terror de Netflix a partir de octubre y en especial para el 31, para que 'la noche de los muertos' se viva en medio de un clima ideal para la ocasión, con los pelos de punta.

En la lista 'Time Cut', 'Family Pack' y 'Don't Move'

'Time Cut' sigue la historia de una mujer que consigue una máquina del tiempo y con ella viajará al 2003 para intentar impedir la muerte de su hermana por parte de un asesino en serie que causa zozobra en la comunidad y es buscado por la policía. El filme se podrá ver en la plataforma desde el 30 de octubre.

Por su parte, 'Family Pack', que estará online desde el 23 de octubre, cuenta cómo una familia juega con un viejo mazo de cartas que toma realidad y en medio de la distracción un grupo de hombres lobos busca acabar con todos ellos.

Una de las más interesantes será la premisa de 'Don't Move'. Esta sigue a una mujer que sufre un ataque por parte de un asesino. El criminal la inyecta con una sustancia que poco a poco la irá dejando indefensa e inmóvil. Ella tendrá que apurarse para buscar el antídoto que la cure antes de quedar totalmente petrificada y morir.

Otro lanzamiento, que llegará a Netflix en octubre es la película de terror lanzada a inicios del 2024 'It's What's Inside'. La grabación narra la historia de un grupo de amigos en una despedida de soltero que recibe una caja sorpresa para posteriormente verse amenazado por ella. Fue recibida por todo lo alto tras su estreno en el Festival de 'Sundace'.

El gran estreno para Netflix será la segunda parte de 'El Hoyo'

Tras cinco años de la exitosa película española 'El Hoyo', dirigida por el reconocido Galder Gaztelu-Urrutia, Netflix confirmó que habrá segunda parte de la cinta que nació en 2019 como una fuerte crítica a la diferencia entre clases sociales.

En la primera parte de 'El Hoyo' se cuenta la historia de un grupo de reclusos que viven en una cárcel vertical, dónde residen por niveles aleatorios y dónde son alimentados por una gran plataforma que desciende piso a piso mientras van repartiendo comida hasta agotarse la existencia.

En un terreno sin spoilers, el final de la primera parte fue bastante confuso para muchos usuarios que no tenían claro si la historia era real o producto de la imaginación del protagonista, pero ahora con la nueva producción las dudas se podrían disipar.

Se espera que 'El Hoyo 2' llegue al servicio por suscripción el próximo 4 de octubre.

Además de las nuevas propuestas y las sagas clásicas, los usuarios podrán también disfrutar de otros contenidos de terror como 'Get Out', del director Jordan Peele, 'Hostal', 'Saw' y otras historias distópicas como las series 'Black Mirror' o 'Love, Death & Robots'.