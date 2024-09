Nadie puede negar el impacto que Paris Hilton ha tenido en toda una generación. La icónica modelo, actriz y empresaria ha sorprendido al mundo con la noticia que ha diseñado una suite especial en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. Sí, todo queda en familia.

Una noche allí cuesta 1.100 y aunque todo se ve muy cómodo, hay que amar demasiado el color rosa. El espacio le quedó tan, pero tan, pink, que es posible que a la mañana siguiente ese amor haya pasado a odio.

La noticia fue anunciada por medio de un video compartido en las cuentas oficiales de Instagram del Beverly Hilton, así como en la de Paris y el grupo Hilton. En él se ve a la famosa rubia sentada en un sofá dentro de una habitación completamente rosa, anunciando que oficialmente es posible hospedarse como ella lo hace, ya que ha sido la misma Paris, la encargada de diseñar una suite nombrada Stay Like an Infinite Icon, que apoya el lanzamiento del nuevo disco de la artista y empresaria.

"Hola amores, ¿alguna vez quisiste hospedarte como yo? Bueno, ahora puedes. Porque estoy diseñando una suite única en The Beverly Hilton para todos ustedes", expresó la empresaria e ícono de la moda Paris Hilton.

Este exclusivo lugar estará disponible para reservaciones por tiempo limitado a partir del 4 de octubre hasta el primero de noviembre de 2023. Además, tendrá un costo de $1.111 dólares por noche.

Entre las grandes particularidades de esta habitación es que esta decorada completamente con la temática de Paris Hilton, por lo que no es extraño encontrar fotos y cuadros de la artista distribuidos en las paredes del lugar.

De acuerdo con la página web del grupo Hilton, esta suite es "una habitación cuidadosamente seleccionada con las cosas favoritas de París para que los huéspedes puedan hospedarse como Paris". Por lo que el color rosa es sin duda su principal color.

Ahora bien, entre las muchas comodidades con las que cuenta este espacio está un lujosos dormitorio con salida a la terraza que ofrece una vista impresionante de la ciudad, un baño que no solo está bien equipado, sino que es tipo spa para que los huéspedes puedan disfrutar y relajarse durante su estadía, además de una sala de estar donde los visitantes podrán reunirse a conversar y pasar el rato.

Sin embargo, esto no es todo. Hospedarse en la suite Stay Like an Infinite Icon será toda una experiencia, ya que contará con servicios de bienvenida, una happy hour y desayuno para hasta tres personas. Y como Paris es una gran amante de los perros, esta suite y experiencia no podrían no ser pet friendly.

Tanto la temática como el nombre de la suite, hacen referencia al último álbum 'Infinite Icon' lanzado por la icónica Paris Hilton el pasado 6 de septiembre. Este es el segundo álbum de estudio de la artista y cuenta con grandes colaboraciones como Megan Thee Stallion, la argentina María Becerra, Rina Sawayama, Megan Trainor y Sia, quien además fue una de las productoras ejecutivas del proyecto.