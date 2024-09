Lee en inglés aquí

Su mamá y su hermana acaban de morir y ya le regresaron los problemas legales con la familia a Mariah Carey.

La artista estadounidense debe volver a los tribunales para responder a una querella legal de parte de su su hermano, Morgan Carey, Mariah recibió una orden que la obliga a hacer una declaración presencial antes del 31 de enero del 2025.

La demanda es resultado de algunas afirmaciones que hizo la cantante en sus memorias, 'The Meaning of Mariah Carey' (El significado de Mariah Carey), libro en el que declara que Morgan estaba vendiendo drogas y lo acusa de violento. Por lo tanto, su hermano le entabló una demanda por difamación.

Mariah describe en detalle un supuesto altercado físico entre Morgan y sus padres. " Se necesitaron 12 policías para separar a mi hermano y a mi padre. Los cuerpos, grandes, todos enredados como un huracán arremolinándose, irrumpieron estrepitosamente en la sala.

Malos recuerdos

Fui una niña con "muy pocos recuerdos de un hermano mayor que me protegiera. Es más, con mayor frecuencia yo sentía que me tenía que proteger de él, y a veces me encontraba protegiendo también a mi madre de él", escribió.

Morgan ha negado toda acusación de violencia contra sus padres y de haber vendido drogas.

"Describiría como conocimiento común del círculo interno en ese momento que (Morgan) estaba muy involucrado en la escena de la vida nocturna de Manhattan y que a menudo estaba en posesión de cocaína y se la proporcionaba a los miembros de la vida nocturna con los que se asociaba", escribió Mariah en su libro.

Según documentos judiciales obtenidos por 'InTouch', Morgan afirma que las memorias arruinaron su reputación y ahora la demanda por daños y perjuicios no especificados.

La ganadora de múltiples premios Grammy responde

Mariah ha respondido desde entonces a la demanda, diciendo que sus afirmaciones son "ciertas o sustancialmente ciertas". Anteriormente, pidió que se desestimara el caso y lo logró en gran parte. Sin embargo, el tribunal dictaminó que Morgan aún puede demandar a Mariah por los pasajes relacionados con las afirmaciones de tráfico de drogas.

El tribunal también dijo que Mariah "se reserva el derecho de buscar limitaciones según el alcance de pruebas".

La noticia de una inminente declaración llega poco después de que Mariah y Morgan perdieran a su madre, Patricia Carey, y a su hermana, Alison Carey, el mismo día. Mariah confirmó la noticia de su fallecimiento en un comunicado.

"Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre este fin de semana pasado. Tristemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", dijo la cantante el 27 de agosto. "Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto a mi privacidad durante este imposible momento", concluyó Mariah.