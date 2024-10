No todos los días una artista se cambia el nombre con el que comenzó a triunfar, pero no todas las artistas son como Isabela Merced y se tiene una abuela como Yolanda Merced Salazar.

La estrella de origen peruano homenajeó a su abuela en 2019 cuando decidió dejar el apellido Moner de su padre, y hacer un rebrand completo al presentarse como Isabela Merced. La jugada le salió tan bien que cierra 2024, no solo como una de las artistas latinas más importantes del momento, sino que Hollywood le está haciendo un homenaje a Yolanda este Día de los Muertos.

Sin duda, Isabela vivió un año como pocos. Además de actuar en dos megaproducciones del tamaño de "Madame Web" y "Alien: Romulus", participó en el rodaje de la anticipada segunda temporada de "The Last of Us" junto al daddy de Internet Pedro Pascal.

Sin embargo, ninguno de estos logros de la actriz peruana-estadounidense se comparan con el momento que va a vivir el próximo 1 de noviembre en el 'Annual Día de Muertos Celebration' en Hollywood. No, Isabela no estará recibiendo ningún reconocimiento ese día. Pero su abuelita, sí.

Y es que este año la difunta Yolanda Merced Salazar será la acreedora del 'Abuelita award' que entrega el evento desde 2023 como una manera de homenajear a las abuelitas alrededor del mundo y la marca indeleble que dejaron en nuestros corazones.

En su edición inaugural, la acreedora del premio fue Lola Joann V. Cisneros, la abuelita de Carlos Eric Lopez, quien fundó el evento en 2021 para celebrar la cultura latina y las tradiciones mexicanas.

Isabela Merced y su abuela

Isabela ha contado en varias ocasiones el lazo especial que guarda con su abuela, por quien incluso decidió cambiar su nombre profesional de Isabela Moner a Isabela Merced en 2019. En una entrevista de aquel año, Isabela explicó que su nombre nuevo "contaba mejor su historia", agregando detalles adicionales del vínculo que la une con Yolanda Merced.

"Crecí escuchando historias sobre mi abuela, que falleció cuando mi mamá tenía solo 15 años, así que en realidad nunca la conocí, pero sentí como si lo hubiera hecho. Mi madre y yo tuvimos momentos emotivos hablando de su mamá porque ella murió cuando mi mamá era muy joven. Mi abuela fue quien llevó a mi madre a los Estados Unidos, y la razón por la que mi mamá tuvo las oportunidades que tantas personas no tienen. Mi abuela sacrificó mucho por sus hijas para que pudieran vivir el sueño americano que ella tenía para ellas".

Yolanda formará parte de una distinguida lista de homenajeados ya que el evento rendirá tributo a dos luminarias latinas: Eva Longoria con el Life & Legacy Award y Anthony Ramos con el Monarch Award.

La celebración continuará más allá de la cena de premiación con actuaciones musicales del mismo Ramos, estrella de 'Hamilton' e 'In the Heights', quien cantará la canción folclórica tradicional 'La Llorona'. El artista Miguel interpretará también su canción ganadora del Grammy, 'Adorn'.

El evento servirá de antesala para un 2025 que también promete estar lleno de éxitos para Isabela Merced. Además del estreno de la mencionada segunda temporada de 'The Last Of Us', estará formando parte de otra franquicia con fanáticos a nivel global: Superman. Y es que Merced será la encargada de dar vida a Hawkgirl del director James Gunn.