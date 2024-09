Los seguidores de la serie 'The Last of Us' recibieron una gran noticia en las últimas horas, luego de que se dieran a conocer mayores detalles sobre el estreno de la segunda temporada de esta gustada serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Aunque la primera temporada, que se emitió por HBO se estrenó en enero del 2023, no será hasta el 2025 que volvamos a ver a los personajes de Joel y a Ellie apoderarse de nuevo de nuestras pantallas y de nuestras emociones. El retraso se debe a varios factores, entre los que se encuentra la huelga de guionistas registrada en el 2023, lo que frenó a todo tipo de proyectos.

La serie, que en su primera temporada constó de 9 capítulos, se encuentra actualmente en etapa de post-producción, tal y como lo dio a conocer Casey Bloys, presidente y CEO de contenidos en HBO y Max.

Si bien es cierto el tráiler de la trama ya nos había robado cualquier esperanza de que la segunda temporada se estrenara este mismo año, ahora sabemos que la tendremos de vuelta en el transcurso del primer semestre del 2025.

Según Bloys, 'The Last of Us' estará de vuelta antes de que concluya el mes de mayo, pero no quiso ahondar en mayores detalles, pero por lo menos ya sabemos que de esa fecha no pasará.

"Todo lo que puedo decir al respecto es que se estrenará en la ventana de los Emmy. Ya he visto la serie y leído sus guiones, y creo que a todo el mundo le va a encantar lo que ha hecho Craig Mazin", comentó el directivo acerca de una de las series estrella de la plataforma, por lo que habrá que estar atentos a la información que surja en el futuro.

¿De qué irá la segunda temporada y quienes se suman al elenco?

La segunda temporada de 'The Last of Us', que está basada en un videojuego del mismo nombre, nos mostrará al contrabandista Joel (Pedro Pascal) más viejo y a una Ellie (Bella Ramsey) ya adulta enfrentando las consecuencias de algunos de los actos que tuvieron en la primera temporada, por lo que las emociones prometen ser muchas.

La serie contará, además, con las actuaciones de Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Catherine O' Hara, entre otros grandísimos actores.

¿De qué trató la primera temporada?

Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo, el cordyceps, que se adueña del cuerpo de quienes lo contraen, uno de los supervivientes, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir, pero... ¿lo lograron?