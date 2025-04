Se sabía que Pedro Pascal estaría por todos lados este año. El actor chileno tiene la agenda llena y muchos de sus proyectos verán la luz este 2025, por lo que se esperaba que generara muchos titulares. Sin embargo, nadie se esperaba que también protagonizara una pelea en las redes sociales contra J.K. Rowlings, la autora de la saga de Harry Potter.

Todo ocurrió después de que Pascal apareciera en Londres en la alfombra roja de la premiere de la película 'The Thunderbolts' usando la ya icónica camiseta blanca con el texto negro que dice "Protect the Dolls", un mensaje instando a cuidar a las mujeres transgénero.

La elección sartorial no fue casualidad, ni su activismo una posición más. Es conocido que la menor de sus hermanos, la actriz chilena Lux Pascal, es transgénero y que su relación con su famoso hermano mayor es muy estrecha. Pero además, el día anterior la Corte Suprema del Reino Unido emitió un mandato legal en el que se decía que solo las mujeres biológicas pueden ser consideradas mujeres.

Esto fue celebrado en las redes sociales por Rowlings, quien reveló que había invertido su dinero para lograr el dictamen. La escritora está abiertamente en contra de incorporar a las mujeres trans en muchas actividades de mujeres, comenzando por el deporte.

De hecho, hasta se ha peleado con los actores principales de las películas de Harry Potter, incluyendo a sus protagonistas Daniel Radcliffe y Emma Watson por el tema.

"Me encanta cuando sale bien un plan", escribió Rowling en sus redes sociales. El texto acompañaba a una foto en la que se le veía fumando un puro en un yate.

La imagen fue reproducida por el activista Tariq Ra'ouf, quien instó a sus seguidores a boicotear todo lo que tenga que ver con Harry Potter, incluyendo los parques de Universal en Orlando y Los Ángeles.

"Asquerosa y horrible MIERDA, es correcto. Esto es comportamiento es atroz y de loser", escribió Pascal en reacción a J.K. Rowling.

Pedro Pascal calls J.K. Rowling a “heinous loser” after she celebrated the Supreme Court’s ruling regarding trans women’s legal identities. pic.twitter.com/LEGMD79PjQ — Pop Base (@PopBase) April 24, 2025

El amor de Lux y Pedro Pascal

Si bien el actor de series como 'The Last of Us' y 'The Mandalorian', así como de la próxima película de 'Fantastic Four', entre otras, se ha declarado anteriormente de izquierda y se ha pronunciado a favor de los inmigrantes y otros sectores vulnerables de la sociedad, esta es la primera vez que comenta en algo relacionado directamente con alguien.

Pascal es conocido por su buen humor es considerado uno de los artistas más queridos de Hollywood. Sin embargo, los derechos de las personas trans es algo más personal y un tema de familia. Aquí se ve en la premiere de 'Gladiator 2', acompañado de su papá Pepe Balmaceda y su hermana Lux.

Considerando que seguirá sacando proyectos este año, Pedro Pascal tendrá bastantes oportunidades de exponer su posición y expandir su activismo. Las preguntas, sin duda, van a estar y todos sus fans esperan sus respuestas.