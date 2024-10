El actor Carlos de la Mota ('Destilando Amor', 'Por ella soy Eva') y su esposa, la comunicadora Laura Pérez atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas tras la pérdida de su bebé. La noticia fue compartida por Laura a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, donde relató la dura experiencia del aborto espontáneo que sufrió recientemente.

Laura comenzó su mensaje diciendo: "Hoy quisiera hablar de un tema que muchas mujeres no nos atrevemos a hablar", iniciando así un relato sincero y doloroso sobre la ilusión que ambos tenían al enterarse de que serían nuevamente padres.

Lamentablemente, esa ilusión se desvaneció cuando comenzaron a notar que los niveles hormonales de Laura descendían, lo que indicaba que algo no estaba bien.

En su publicación, Laura detalló cómo, a pesar de que en la primera ecografía se vio un saco gestacional, los días siguientes confirmaron lo que temían: el embarazo no evolucionaba como esperaban, y finalmente, el aborto espontáneo fue inevitable. "Nos emocionamos mucho, nos alegramos... pero esa ilusión se desvaneció rápidamente", escribió, describiendo con honestidad el dolor físico y emocional que conlleva una pérdida de este tipo.

El mensaje de Laura también destaca la falta de información y apoyo que muchas mujeres enfrentan al vivir un aborto espontáneo. Señaló que, antes de pasar por esta experiencia, desconocía lo profundamente doloroso que podía ser, tanto física como emocionalmente, y cómo muchas veces las mujeres se enfrentan a sentimientos de culpa y soledad. "Nadie nunca me había contado que podías sentir todos los síntomas del embarazo y de un día para otro, no sentir absolutamente NADA", expresó.

Este triste episodio ha abierto una conversación sobre un tema que muchas parejas prefieren mantener en silencio, pero que afecta a miles de familias en todo el mundo. De acuerdo con Laura, entre el 10 % y el 20 % de los embarazos terminan en aborto espontáneo, una cifra que podría ser aún mayor, ya que muchos ocurren antes de que las personas se den cuenta de que están embarazadas.

En su mensaje, Laura también ofreció palabras de aliento y solidaridad a todas las mujeres que han pasado por lo mismo, destacando la valentía y fortaleza de aquellas que buscan ser madres y enfrentan este tipo de pérdidas. "Hoy abrazo más a las mujeres, por nuestra valentía y fortaleza, por ese milagro de poder dar vida", escribió.

Carlos de la Mota, por su parte, no tardó en expresar su apoyo incondicional a su esposa con un emotivo mensaje: "Mi corazón, mis brazos y todo mi ser, a pesar de mi propio dolor, que nunca será comparable con lo que sientes tú, están para ti hoy más que nunca... ¡Te amo!".

La pareja, que ha compartido momentos de felicidad en redes sociales con sus hijas, ahora enfrenta este difícil momento con la misma honestidad y apertura que los ha caracterizado, enfatizando en sus seguidores la importancia de hablar sobre el duelo y de apoyarse mutuamente en los momentos más oscuros.

Este es el mensaje completo:

"Hoy quisiera hablar de un tema que muchas mujeres no nos atrevemos hablar, ya sea por vergüenza, por tristeza, por pensar que a nadie le importa... o simplemente porque estamos acostumbradas a sólo hablar de lo bonito del proceso de llegar a concebir un ser humano, pero nunca de las pérdidas.

Hace dos semanas más o menos, Carlos y yo nos enteramos de que estábamos embarazados...ese bebé tan deseado por fin estaba de camino! Nos emocionamos mucho, nos alegramos... pero esa ilusión se desvaneció rápidamente al ver que mis niveles en sangre de la hormona HCG o la beta como suelen decirle (hormona del embarazo) comenzó a disminuir, siendo esto una clara señal de que el embarazo no estaba evolucionando bien😥. La verdad la noticia nos agarró por sorpresa y de una vez nos pusimos tristes pero a la vez un poco esperanzados porque en la sonografía se había visto un saquito gestacional ...Pero unos días después lamentablemente el proceso de un aborto espontáneo inició. ☹️

Les cuento esto, porque tal vez alguna mujer está pasando por lo mismo de manera solitaria, sin apoyo, sin información, sin ayuda...yo la verdad estoy un poco sorprendida, porque nadie te cuenta lo triste y literalmente doloroso que puede ser este proceso o simplemente nunca te lo pudieras imaginar, hasta que lo vives.

Nadie nunca me había contado que podías sentir todos los síntomas del embarazo y de un día para otro, no sentir absolutamente NADA, siendo esto la primera sospecha de que algo no estaba bien.

Pero tampoco Nadie me había contado que podías llegar a sentir tantas emociones a la vez; ansiedad , preocupación, tristeza, frustración , sentirte hasta culpable o decepcionada... ni tampoco nadie le cuenta a un papá, que es valido llorar y dejar salir sus emociones, que no sólo debe estar preocupado en aliviar o consolar a su esposa, porque es importante que sienta ese duelo tanto como la madre.

Nadie se atreve a hablar del tema.

De hecho no sabia que aproximadamente entre el 10 % y el 20 % de los embarazos terminan en aborto espontáneo. Pero es probable que la cifra real sea mayor. Esto se debe a que muchos abortos espontáneos ocurren al principio, antes de que las personas se den cuenta de que están embarazadas.

Hoy abrazo más a las mujeres, por nuestra valentía y fortaleza, por ese milagro de poder dar vida... Hoy abrazo a esa mujer que busca ser madre, que ha esperado años y no lo ha podido lograr, a las que han perdido un embarazo y han pasado por ese proceso triste y doloroso en solitario.

Hoy quiero decirte a ti que pasaste o estas pasando por algo similar, que no estás sola y que no te quedes sola. Porque entre mujeres podemos bailar bajo la lluvia en medio de la tormenta. Podemos unirnos en el dolor y la alegría. Porque finalmente, todas somos UNA".