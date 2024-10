Luz María Doria, la productora de 'Despierta América', autora y motivadora, está poniendo todo su peso detrás de la conferencia para mujeres 'Days to Shine', que por primera vez se realiza en Estados Unidos este fin de semana.

La cita es en Miami el 25 y 26 de octubre y cuenta con un padrino de lujo. Se trata nada más y nada menos del maestro Emilio Estefan.

En una entrevista con ENSTARZ ¡Latino! y the Latin Times, Luz María reveló el emotivo vínculo que la conecta con 'Days to Shine' y sus creadoras Evelyn Betancourt y Victoria Naut.

"Yo lo viví", dijo esta colombiana, quien no le da su sello de aprobación a cualquier cosa. "No me lo propusieron, ni me llegó un email". 'Days to Shine' fue la primera conferencia que le ofreció un espacio para promover 'La Mujer de Mis Sueños', su debut como escritora. Aunque ha pasado casi una década desde entonces, Doria aun se emociona pensando en la energía que sintió de las decenas de mujeres que se concentraron en Santo Domingo para escuchar lo que tenía que decir.

"Fue la primera vez que yo me monté con mi libro en un en un escenario, para hablar del de mi historia", recordó. "Una de las cosas que me encantó cuando llegué allá fue ver cómo las mujeres han creado una hermandad real (...) Yo decía, 'Dios mío, porque no había esto en Cartagena hace 20 años. Hace 30 años. Todas las que me hubiera evitado'".

Para ayudar a otras mujeres a que justamente eviten sus errores, Luz María estará con todo en el evento de Miami, junto con Estefan y obviamente Evelyn y Victoria.

Invitados de lujo en 'Days to Shine'

La conferencia empieza el viernes con un cañonazo de lujo. Luz María entrevistará a la gran productora argentina Victoria Alonso, quien reaparecerá tras una temporada lejos del ojo público, Considerada una de las latinas más poderosas de Hollywood, Alonso estuvo detrás de algunos de los grandes éxitos cinematográficos de Marvel, como la saga de los 'Avengers', 'Iron Man', 'Captain America', 'Thor' y muchos más.

Pero además, durante la conferencia participarán como panelistas Marlene Montaner, directora, productora, autora, esposa de Ricardo Montaner y madre de Evaluna y Mau y Ricky, Chiquinquirá Delgado, las motivadoras Margarita Pasos y Pilar Sordo y gran parte del elenco de 'Despierta América' como Karla Martínez, Jomari Goyso, Francisca Lachapel y Jessica Rodríguez.

Para Luz María, Evelyn y Victoria, la conferencia es inspirar y dar herramientas. "Entre todas nos debemos ayudar", coinciden. No solo se trata de motivación, en 'Days to Shine' también habrá talleres de belleza, finanzas, "desde cuidado personal al consejos prácticos". Para ellas, las vidas de las mujeres abarcan muchísimos aspectos y todos son importantes.

La guerra contra el miedo

Sin embargo, si tuviesen que reducir el objetivo de la conferencia en pocas palabras, Luz María y sus aliadas hablan de ayudar a las mujeres para poner en su caja de herramientas de vida las necesarias para desarmar el efecto paralizador del miedo.

"Yo sigo teniendo miedo, pero no dejo que eso me detenga", afirmó. En 'Days to Shine' estas mujeres ofrecen el camino para que todas las participantes lleguen a ese lugar de la vida en la que el miedo impulsa y no paraliza.