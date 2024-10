Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, compartió un emotivo mensaje tras la trágica muerte del cantante: "Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdido. Nada en los últimos días me ha parecido real.

Cassidy continuó "Te pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para superar esto en privado. Liam, mi ángel. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Y que continuaré amándote por el resto de mi vida. Te amo Liam".

Estas palabras reflejan el profundo amor que existía entre ellos y el dolor que siente Cassidy tras su inesperada pérdida.

Liam y Kate comenzaron su relación en 2022, poco después de que el cantante rompiera su compromiso con la modelo Maya Henry.

Los rumores sobre su relación comenzaron a surgir en octubre de 2022, cuando fueron vistos juntos en una fiesta de Halloween disfrazados de Tommy Lee y Pamela Anderson. En diciembre del mismo año, confirmaron su romance al aparecer juntos en la alfombra roja de los British Fashion Awards en Londres, donde se mostraron felices y enamorados.

A lo largo de su relación, Kate compartió momentos especiales con Liam en sus redes sociales, mostrando su vida juntos a través de viajes, eventos y divertidos videos. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de controversias; algunos fanáticos cuestionaron las intenciones de Cassidy, sugiriendo que podría estar con Liam por interés. El cantante defendió públicamente a su novia, afirmando: "Nunca he sentido un amor como el que siento por Katelyn".

La pareja disfrutó de momentos felices en su casa alquilada en Wellington, Florida, donde Liam compartió un video satírico mostrando su hogar antes de su trágica muerte en Buenos Aires. A pesar de algunas especulaciones sobre una posible ruptura en mayo de 2023, fueron vistos nuevamente juntos poco después, lo que indicaba que habían superado cualquier dificultad.

Trágicamente, Liam falleció tras caer desde un balcón en un hotel en Buenos Aires mientras estaba acompañado por Cassidy. Ella había regresado a Miami solo dos días antes del incidente, lo que generó rumores sobre la relación. Sin embargo, Kate dejó claro en sus publicaciones que su amor por Liam era profundo e inquebrantable.

La historia entre Liam Payne y Kate Cassidy es un recordatorio conmovedor del amor verdadero y la fragilidad de la vida. Mientras Kate enfrenta este difícil momento, sus palabras resuenan como un tributo eterno al hombre que amó incondicionalmente.

