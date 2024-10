Amados por muchos, odiados por otros. Los corridos tumbados son un género musical que genera controversias a más no poder. Entre las criticas más comunes que reciben los intérpretes de corridos bélicos es por cómo abordan el tema del narcotráfico y la delincuencia de la forma más natural posible.

Sin embargo, la canción que nos trae hasta aquí no menciona estas organizaciones criminales ni mucho menos. 'La Boda', interpretada por Óscar Maydon y Fuerza Regida, es el retrato de un hombre que debe soportar como la mujer que ama se prepara para casarse con otro.

La controversia entonces llegó gracias a una línea en específico dentro de la letra. En ella, los artistas de la colaboración mencionan su deseo de "manchar de rojo su vestido", frase que ha generado un gran revuelo en redes. Algunos creen que esta sencilla frase hace referencia al deseo del protagonista de matar a su expareja, luego de que decidiera casarse con otro.

🚨OSCAR MAYDON Y FUERZA REGIDA EN SERIOS PROBLEMAS🚨



El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) presentó una denuncia ante la FGR para que se retire de plataformas digitales “Tu Boda”, canción de Oscar Maydon y Fuerza Regida, esto por incitación a la violencia de género 👇🏻 pic.twitter.com/qwBQuirCka — Nata Montana 🦇 (@DonNatanaelCan0) October 18, 2024

Como si la atención que acaparó no fuera suficiente, algunos usuarios en internet subieron una supuesta publicación donde el Instituto de la Mujer solicitaba que se eliminara la canción y su video de todas las plataformas digitales. Esta información terminó dándole la vuelta al internet causando el apoyo de algunos sectores que coincidían con como la canción hacía una apología del feminicidio.

Sin embargo, no tardó en salir a la luz que esta información era falsa y que no existía ninguna petición por parte de dicha institución en la que se solicitaba mover la canción de los distintos portales donde se encontraba albergada. El hecho fue desmentido cuando varios usuarios destacaron que el supuesto comunicado no seguía la lista gráfica de la institución.

Las opiniones se encuentran divididas. Aunque algunos expresen con seguridad que la controversial letra hace referencia a un crimen, hay otros que están convencidos que se está malinterpretando el mensaje de la canción, y que dicha parte en particular en realidad habla de mantener relaciones con la mujer que se casará con otro en la canción.

Tras descartar públicamente que existía una investigación por parte de la Fiscalía, algunos usuarios se hacen la pregunta si se debería o no tomar cartas en el asunto sobre la letra y la canción en general. Hasta el momento, ni Maydon, ni el grupo de corridos, se han pronunciado afirmando o desmintiendo los rumores que se dicen sobre su nuevo sencillo.

La interrogante sobre qué pasará con la canción que ya sobrepasa las más de 50 millones de reproducciones en Spotify sigue rodando las redes, mientras se sigue esperando el pronunciamiento del grupo para conocer mejor el significado de este tema.