¡Hola, amantes de la música! ¿Listos para enterarse de todo lo que se viene con las nominaciones a los Grammy 2025? Prepárense, porque este año las apuestas están altísimas, con algunos de nuestros artistas favoritos lanzando discos increíbles que nos han hecho cantar, bailar y hasta llorar.

Y sí, aquí te contamos cómo y dónde ver las nominaciones en tiempo real, además de un pequeño repaso por los álbumes que la partieron en 2024.

Álbumes que están arrasando este año

Si bien es difícil predecir lo que sucederá en las nominaciones, podemos adelantar que ciertos álbumes ya tienen un pie en el escenario. Aquí te dejamos un repaso de algunos de los favoritos:

"The Tortured Poets Department" de Taylor Swift: La querida Taylor nos sorprendió con un trabajo que la muestra más introspectiva y poética que nunca.

Este álbum, lleno de letras profundas y una producción delicada, ha sido un favorito tanto de la crítica como de sus fans, y muchos ya lo ven como un serio competidor en las categorías principales. Swift sigue demostrando por qué es una de las grandes favoritas de la Academia.

Además, ya terminando su masiva gira mundial 'The Eras Tour', no hay mejor regalo que unas cuantas nominaciones a los Grammy, ¿verdad, Taylor?

"Short n' Sweet" de Sabrina Carpenter: Sabrina ha evolucionado a pasos agigantados, y este álbum es prueba de ello. 'Short n' Sweet' combina letras honestas con ritmos pegajosos que nos hacen querer escucharlo una y otra vez.

¿Podrá Sabrina sorprender en las nominaciones? Todo apunta a que tiene una buena oportunidad de colarse en categorías de pop y, quizás, incluso de Mejor Artista Nuevo.

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" de Chappell Roan: Chappell Roan ha emergido como una verdadera revelación en 2024.

Su sonido fresco y su propuesta artística original han capturado la atención de todos. Si bien no es un nombre que muchos esperaban ver este año, 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' ha sido aclamado tanto por su creatividad como por su capacidad de conectarse con una audiencia joven. ¡Ojo con ella en Mejor Artista Nuevo!

Predicciones y expectativas

Este año, las categorías principales como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año podrían ser dominadas por figuras ya consagradas como Taylor Swift y Beyoncé. Ambas artistas han lanzado trabajos que han impactado en la industria, y es difícil imaginar que no estarán en la lista de nominadas.

Aun así, la categoría de Mejor Artista Nuevo es quizás la más impredecible, y podríamos ver sorpresas con nombres como Sabrina Carpenter y Chappell Roan destacando entre los posibles nominados.

Además, el ambiente previo a las nominaciones está lleno de especulaciones. Algunos críticos sugieren que trabajos como The Tortured Poets Department de Taylor Swift tienen potencial para llevarse varios galardones en categorías como Pop y hasta Álbum del Año.

Por otro lado, Short n' Sweet de Sabrina Carpenter y 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' de Chappell Roan son considerados como álbumes refrescantes y necesarios en un año donde la diversidad de estilos ha sido clave.

¡Acuérdense de nosotros, estos nombres los vamos a escuchar mañana!

¿Dónde y cuándo ver las nominaciones?

Si quieres ser de los primeros en conocer quiénes competirán por el codiciado gramófono, ¡no te pierdas la transmisión en vivo!

La Academia de la Grabación anunciará las nominaciones el viernes 8 de noviembre de 2024 a través del sitio web live.GRAMMY.com y en su canal oficial de YouTube. La cita es a las 10:45 a.m. ET (7:45 a.m. PT), así que prepara las palomitas y el café para disfrutar de la emoción desde el primer momento.