El rockstar por excelencia, Jon Bon Jovi se une al 'Mr. Worldwide' Pitbull para una reinvención épica de su clásico 'It's My Life', y el mundo de la música ya está en suspenso por esta colaboración que no vimos venir.

Esta nueva versión, ahora bautizada como 'Now Or Never', tendrá su gran debut en la 25ª entrega de los Latin Grammy el próximo 14 de noviembre.

La mezcla del icónico sonido rockero de Bon Jovi con el toque urbano y contagioso de Pitbull promete hacer que la audiencia se ponga de pie en el Kaseya Center de Miami, en un número que ya muchos consideran el momento más esperado de la noche.

Aunque suene increíble... No es la primera vez

La combinación de Bon Jovi y Pitbull no es tan inesperada como parece; ambos se unieron por primera vez en el escenario este año en Nueva York durante la gira 'Party After Dark' de Pitbull.

Fue allí donde interpretaron juntos It's My Life y sorprendieron a sus fans con una fusión que nadie sabía que necesitaba. Este primer encuentro prendió las redes y encendió el entusiasmo por una colaboración oficial. Ahora, con Now Or Never, han llevado esa química musical a otro nivel, y no podemos esperar para verlos en el escenario de los Latin Grammy.

Los Latin Grammy 2024 ¡Una noche inesperada!

Además de Bon Jovi y Pitbull, la ceremonia promete un despliegue de talento increíble con presentaciones de artistas como Anitta, Becky G, Carlos Rivera, Reik, Danny Ocean, Eladio Carrión y Grupo Frontera.

Según se rumora, la actuación de 'Now Or Never' no solo tendrá toda la potencia del rock y el ritmo latino, sino también un espectáculo visual que complementará la energía única de este dúo. Y quién sabe, quizá veamos algún invitado sorpresa uniéndose a ellos para hacer de esta actuación algo aún más explosivo.

La 25ª entrega de los Latin Grammy se llevará a cabo en vivo y será transmitida en Univision, UniMás, Galavisión y ViX a partir de las 8 p.m. ET/PT. Esta ceremonia promete ser una mezcla vibrante de culturas y estilos, y el combo Bon Jovi-Pitbull definitivamente le añade un toque inesperado y fresco y rockero que será recordado.

Lo cierto es que una dupla como esta, y con semejante canción, jamás lo vimos venir, ¡y no nos gusta... nos encanta!