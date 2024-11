Quincy Jones, el legendario productor y músico que transformó la industria musical, falleció el 3 de noviembre de 2024 a los 91 años en su hogar en Bel Air, Los Ángeles, por rodeado de su familia, la noticia dejó un profundo vacío en el mundo de la música.

El fallecimiento del ícono musical fue confirmado en un comunicado enviado por la familia, sin confirmar las causas de su muerte.

"Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones", dice el comunicado. "Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él".

Una vida digna de una película

Nacido el 14 de marzo de 1933 en Chicago, Illinois, Quincy mostró desde muy joven su increíble talento musical. A los 14 años, se mudó con su familia a Seattle, donde conoció a Ray Charles.

Esa amistad no solo marcaría su vida, sino que también inició una colaboración que traspasó las décadas. Quincy luego estudió en el Berklee College of Music en Boston, y su trayectoria despegó cuando se unió a la banda de Lionel Hampton, donde se destacó como trompetista y arreglista.

Jones fue un verdadero pionero y no dejó un rincón de la música sin explorar. A lo largo de su carrera, Quincy fue productor, compositor, arreglista y director de orquesta, y fue el genio detrás de algunos de los álbumes más icónicos de la historia.

Con Michael Jackson, Quincy produjo "Off the Wall," "Thriller" y "Bad," catapultando al "Rey del Pop" y logrando que "Thriller" se convirtiera en el álbum más vendido de todos los tiempos. En sus manos, la música de Jackson se convirtió en un fenómeno mundial, y el talento de Quincy como productor se consolidó como único y visionario.

No solo trabajó con Jackson; la lista de artistas con los que colaboró es extensa y legendaria. Desde Frank Sinatra —produciendo el clásico "Sinatra at the Sands"— hasta Aretha Franklin, Ray Charles y Ella Fitzgerald, Quincy Jones estuvo detrás de las canciones y voces que definieron generaciones. Incluso incursionó en la música para cine, componiendo bandas sonoras para películas como In the Heat of the Night y The Color Purple. Además, como productor ejecutivo de The Fresh Prince of Bel-Air, ayudó a lanzar la carrera de Will Smith.

A lo largo de su vida, recibió 28 premios Grammy, de un total de 80 nominaciones, y hasta la Legión de Honor de Francia. Su impacto no se limitó solo a la música, ya que Quincy siempre fue un defensor de los derechos civiles y la diversidad en el entretenimiento.

Paz a sus restos.